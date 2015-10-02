Ян Марти и Ника Любимова представят уфимцам программу «На острие любви»

В новой концертной программе «На острие любви» вас ожидают все звездные хиты, которые звучат уже не только в России, но и в Америке, Германии, Испании, Израиле и других странах. Музыкальный коллектив Яна Марти находится в прекрасной творческой форме и готов радовать вас, согревать души и сердца теплом, любовью и красивой музыкой.