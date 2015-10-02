Ян Марти и Ника Любимова представят уфимцам программу «На острие любви»

Композиции Яна лиричны и наполнены шармом романтики. Нежность и трепет, которые присутствуют в текстах песен, зачастую балансируют на грани с легкой дерзостью, что, безусловно, покорило сердца многочисленных поклонниц.
В 2014 году Ян стал обладателем «Золотого граммофона» и лауреатом премии «Песни года 2014», также Ян является лауреатом премии «Шансон года 2013», постоянным участником фестивалей «Эх разгуляй» и «Славянский базар».
В творческом арсенале Яна Марти несколько десятков композиций, среди которых уже ставшие бесспорными хитами: «Я люблю тебя», «Она красива», «Гейзер страсти», «Леночка», «А возраста у женщин нет», «За тебя» дуэт с Еленой Ваенгой, которые звучат на многих радиостанция страны и зарубежья. В 2015 году вышел новый сингл «Я разрываю контракт» в авторском исполнении, который сразу вызвал восторг у миллионов слушателей.
Когда поет Ян Марти, его чарующий голос проникает в потаенные уголки души каждого зрителя, разжигая в сердцах настоящий огонь.
Ярким украшением концерта станут новые песни в авторском исполнении и в дуэте с Никой Любимовой.
С Никой Любимовой работали многие выдающиеся поэты и композиторы, которые сотрудничали с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым. Ника – необычная певица, яркая, страстная, и в тоже время в ней живет теплота и искренность. Она подкупает своей душевностью и человеческими качествами. Самобытная, харизматичная, с потрясающей энергетической подачей.
В новой концертной программе «На острие любви» вас ожидают все звездные хиты, которые звучат уже не только в России, но и в Америке, Германии, Испании, Израиле и других странах. Музыкальный коллектив Яна Марти находится в прекрасной творческой форме и готов радовать вас, согревать души и сердца теплом, любовью и красивой музыкой.
Билеты на концерт Яна Марти и Ники Любимовой: от 500 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus