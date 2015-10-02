В Уфе сумасшедший парень разбил бейсбольной битой головы двух случайных прохожих

Сумасшедшего разоружили прохожие и отняли у него смертоносное орудие. Интересно, что только что размахивавший бейсбольной битой агрессор, бросился к своей машине и заперся в салоне. Преступника сдали на руки полицейским местные жители, ставшие очевидцами нелепой сцены. Они же не позволили злоумышленнику скрыться, заблокировав его машину.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, в ближайшее время суд вынесет решение об аресте задержанного и ему придется отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В случае, если Фемида признает любителя размахивать битой виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.