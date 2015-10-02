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В Уфе сумасшедший парень разбил бейсбольной битой головы двух случайных прохожих

2 октября 2015, 23:34
В столице Башкири на улице Ферина двое прохожих оказались жертвами агрессивного хулигана, почти до смерти избившего их бейсбольными битами. Парни стояли у подъезда и спокойно разговаривали, когда к ним подбежал явно неадекватный 26-летний юноша и принялся лупить по голове случайных людей деревянной палкой, предназначенной для спортивной игры. Причем удары оказались насколько сильными, что оба пострадавших оказались в реанимации и до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сумасшедшего разоружили прохожие и отняли у него смертоносное орудие. Интересно, что только что размахивавший бейсбольной битой агрессор, бросился к своей машине и заперся в салоне. Преступника сдали на руки полицейским местные жители, ставшие очевидцами нелепой сцены. Они же не позволили злоумышленнику скрыться, заблокировав его машину.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, в ближайшее время суд вынесет решение об аресте задержанного и ему придется отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В случае, если Фемида признает любителя размахивать битой виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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