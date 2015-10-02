В Уфе сумасшедший парень разбил бейсбольной битой головы двух случайных прохожих

В столице Башкири на улице Ферина двое прохожих оказались жертвами агрессивного хулигана, почти до смерти избившего их бейсбольными битами. Парни стояли у подъезда и спокойно разговаривали, когда к ним подбежал явно неадекватный 26-летний юноша и принялся лупить по голове случайных людей деревянной палкой, предназначенной для спортивной игры. Причем удары оказались насколько сильными, что оба пострадавших оказались в реанимации и до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.