В новом сезоне в Башдраме появится мюзикл и пьеса о голодоморе

– Автор взял события голодомора как отправную точку совестливости человека и показал, что мы имеем сегодня при довольно стабильной материальной жизни, - рассказал Олег Ханов. – У нас не было самоцели показать, как было тяжело, через эту страшную картину идет оценка того, как вели себя люди и как они пронесли сквозь время память о тех необъяснимых трудностях. Страшно слышать, что миллионы людей стали жертвами голодомора, о случаях каннибализма, но вспоминать и говорить об этом надо.