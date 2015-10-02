В Башкирии доморощенные мичурины выращивали коноплю в теплицах с подогревом

Как сообщили «МКС» в УФСКН по РБ, в жилищах наркодельцов изъято четыре килограмма уже высушенной наркотической травы. Теперь наркотические «мичурины» будут отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – не только за сбыт и распространение наркотиков, но и их культивацию. Отягчающим обстоятельством для парней станет то, что они действовали группой и по предварительному сговору – так что талантливые садоводы могут отправиться за решетку на 10 лет.