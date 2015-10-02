В Башкирии доморощенные мичурины выращивали коноплю в теплицах с подогревом

Растения удобрялись с учетом агронауки, а по периметру самодельной агролаборатории были установлены отражатели, повышающие урожайность наркотической культуры, датчики и таймеры, отслеживающие «самочувствие» конопляных зарослей. Еще одна делянка с разбитыми кустами конопли обнаружилась за городом – «садоводы» все лето культивировали будущую марихуану, трудясь в поте лица над своими насаждениями, поливая и удобряя их. Всего в теплице и на садовом участке произрастало 36 кустов конопли.
Как сообщили «МКС» в УФСКН по РБ, в жилищах наркодельцов изъято четыре килограмма уже высушенной наркотической травы. Теперь наркотические «мичурины» будут отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – не только за сбыт и распространение наркотиков, но и их культивацию. Отягчающим обстоятельством для парней станет то, что они действовали группой и по предварительному сговору – так что талантливые садоводы могут отправиться за решетку на 10 лет.