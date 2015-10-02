В 2015 году Башкирии провели капремонт в 369 домах

Так, с начала года в Башкирии отремонтировано 369 домов. В целом по России на 1 октября капремонт проведен примерно в пяти тысячах домах общей площадью более 14 миллионов квадратных метров, всего же в текущем году запланировано отремонтировать 30 тысяч домов общей площадью более 81 миллиона квадратов.
Для сравнения: в 2014 году на территории Российской Федерации капремонт проведен в восьми тысячах домов общей площадью более 34 миллионов квадратных метров, где проживают 1,5 миллиона человек.
Также г-н Мень указал на необходимость усиления разъяснительной работы региональных СМИ по вопросам проведения капремонта.
– Люди хотят знать, как работает региональный оператор, как работает индивидуальный счет, когда будет отремонтирован непосредственно их дом, - подчеркнул министр.