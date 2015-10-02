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В 2015 году Башкирии провели капремонт в 369 домах

2 октября 2015, 12:23
Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по числу домов, где был проведен капремонт. Также в число субъектов федерации, где этим вопросам уделяется особое внимание, вошли Татарстан, Московская и Владимирская область. Об этом на селекторном совещании по вопросам реализации региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах и переселения граждан из аварийного жилья сообщил глава российского минстроя Михаил Мень.

Так, с начала года в Башкирии отремонтировано 369 домов. В целом по России на 1 октября капремонт проведен примерно в пяти тысячах домах общей площадью более 14 миллионов квадратных метров, всего же в текущем году запланировано отремонтировать 30 тысяч домов общей площадью более 81 миллиона квадратов.

– Мы должны улучшить условия проживания для 4,6 миллиона человек. Нам нельзя сорвать выполнение этой задачи, – подчеркнул министр.

Для сравнения: в 2014 году на территории Российской Федерации капремонт проведен в восьми тысячах домов общей площадью более 34 миллионов квадратных метров, где проживают 1,5 миллиона человек.

Также г-н Мень указал на необходимость усиления разъяснительной работы региональных СМИ по вопросам проведения капремонта.

– Люди хотят знать, как работает региональный оператор, как работает индивидуальный счет, когда будет отремонтирован непосредственно их дом, - подчеркнул министр.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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