В 2015 году Башкирии провели капремонт в 369 домах

Так, с начала года в Башкирии отремонтировано 369 домов. В целом по России на 1 октября капремонт проведен примерно в пяти тысячах домах общей площадью более 14 миллионов квадратных метров, всего же в текущем году запланировано отремонтировать 30 тысяч домов общей площадью более 81 миллиона квадратов.