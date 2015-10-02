Безумный владелец джипа чуть не убил отца с тремя детьми, мешавших ему на дороге

После того, как внедорожник все-таки остановился, владелец элитного авто сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Сегодня его разыскивает полиция. По словам Вадима Седова, автоинспекторы узнали неадекватного «клиента», так как буквально неделю назад лишали его водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Так как документы до суда еще не дошли, и решения по безумному гонщику еще не принято, мужчина продолжал гонять по городским улицам не имея водительского удостоверения.