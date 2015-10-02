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Безумный владелец джипа чуть не убил отца с тремя детьми, мешавших ему на дороге

2 октября 2015, 23:16
Дикое автопроисшествие случилось в столице Башкирии в четверг. Водитель «Ленд Крузера», вероятно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения чуть не убил отца с тремя детьми. Вадим Седов вместе с отпрысками мал мала меньше ехал по улице Пугачева в Уфе, чтобы забрать жену из роддома с еще одним новорожденным малышом. Но до больницы родственники так и не доехали – по дороге на их авто налетел неадекватный водитель элитного джипа.

Причем, как утверждает г-н Седов, сумасшедший гонщик, мчавшийся по городским улицам не менее, чем 250 километров в час, сначала врезался в их авто сзади, а потом несколько раз ударил машину внедорожником с разных сторон. Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения.

Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло – сегодня ребенок находится в больнице. Получил сотрясение мозга и многодетный отец. Лишь ребятам, которые находились в детских креслах, посчастливилось избежать серьезных травм.

После того, как внедорожник все-таки остановился, владелец элитного авто сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Сегодня его разыскивает полиция. По словам Вадима Седова, автоинспекторы узнали неадекватного «клиента», так как буквально неделю назад лишали его водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Так как документы до суда еще не дошли, и решения по безумному гонщику еще не принято, мужчина продолжал гонять по городским улицам не имея водительского удостоверения.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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