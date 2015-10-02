Безумный владелец джипа чуть не убил отца с тремя детьми, мешавших ему на дороге

Причем, как утверждает г-н Седов, сумасшедший гонщик, мчавшийся по городским улицам не менее, чем 250 километров в час, сначала врезался в их авто сзади, а потом несколько раз ударил машину внедорожником с разных сторон. Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения.
Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло – сегодня ребенок находится в больнице. Получил сотрясение мозга и многодетный отец. Лишь ребятам, которые находились в детских креслах, посчастливилось избежать серьезных травм.
После того, как внедорожник все-таки остановился, владелец элитного авто сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Сегодня его разыскивает полиция. По словам Вадима Седова, автоинспекторы узнали неадекватного «клиента», так как буквально неделю назад лишали его водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Так как документы до суда еще не дошли, и решения по безумному гонщику еще не принято, мужчина продолжал гонять по городским улицам не имея водительского удостоверения.