«Витязь» посадил Захаркина на шаткий трон. «СЮ» продул в Подольске и уволил трех тренеров

Что можно сказать об этой игре? «Салават Юлаев» владел преимуществом, но уступил в итоге. Играл вратарь зеленых Никлас Сведберг. Счет 3:0. Третья шайба влетела в пустые ворота зеленой гостевой команды. После этого третьего подряд поражения руководство клуба не выдержало. Главный тренер Анатолий Емелин стал старшим тренером. Исполняющим обязанности главного стал недавний тренер-консультант Игорь Захаркин. Пришедшие вместе с гендиректором Леонидом Вайсфельдом тренеры Аркадий Андреев, Дмитрий Курошин и Василий Коновалов попали под расторжение контрактов.
Стоило ли так жестко поступать? Нет. Если уж потеряло руководство веру в Емелина, как в главного вождя – то достаточно было оставить его старшим, а остальных трех оставить просто тренерами. Люди пришли работать, они грамотные специалисты. Зачем брать и потом пинать? Всего лишь начало октября на дворе.
То, что Емелина не выкинули – это правильно. Пусть человек работает. Он - выдающийся российский специалист. Просто попал в ситуацию «на бумаге хорошо, а на льду – полыньи».
Ряд не самых осторожных решений при наборе хоккеистов был принят. Не топовый состав в игре у «Салавата Юлаева» получился. Проблемных зон полно. Вратари, защитники – главные проблемы. Центрфорварды - тоже не особо впечатляют. Крайние форварды, в общем-то, хорошие. С такими можно даже бороться за Кубок Гагарина.
В тренерском штабе остался Андрей Зюзин. По-другому быть и не могло. Он – уфимец, как и другой оставленный - Анатолий Емелин. Да, оба долго жили и работали не в Уфе, но все равно они – свои для Александра Семака, который тоже наш земляк, тоже вырос тут.
В общем-то, можно было и комментатора Сергея Наильевича Гимаева в «Салават Юлаев» пригласить. Специалист он грамотный. Хватит ему уже с микрофоном возиться. Пусть докажет, что большой знаток, который может практическую пользу принести.
Чего ждать от Захаркина? Скорее всего, быстрых существенных изменений мы не увидим. Но ясно то, что он очень сильный специалист. Да, Игорь Владимирович не работал раньше главным тренером. Но в этом и есть главная интрига – что он сможет без Вячеслава Быкова?
Жаль лишь, что эксперимент с новым вызовом для Захаркина будет проходить у нас в Уфе. Я бы предпочел, чтобы это было где-то в другом клубе. Мне нужен стабильно сильный «Салават Юлаев», который каждый год минимум борется за первое место в конференции и входит как минимум в четверку полуфиналистов Кубка Гагарина, лучше – в финал.
Подчеркну, что Захаркин - пока всего лишь исполняющий обязанности главного тренера. То есть к нему будут присматриваться. Сколько игр этот тренер должен выиграть для того, чтобы занять должность плотно, без приставки и.о.? А давайте посчитаем! Посчитаем и поражения. На всякий случай. Проигранные матчи будут выражать утекающие доверие руководства клуба к Игорю Владимировичу.
Впереди у «Салавата Юлаева» две европейские встречи. «Слован» в Братиславе, «Медвешчак» в Загребе. Потом те же клубы в Уфе. Вполне возможен как набор 12 очков, так и потеря девяти. Да, не более девяти.
Радует, что в отличие от Подольска, видео будет. Не везде в КХЛ плевали на картинку. Так что будем следить пристально.
Пока Игорь Владмирович для офсайта говорит:
- Прошла тренировка команды, прошло собрание. Я очень рад, что Анатолий Емелин продолжает работу в команде. Он достойный профессионал, его помощь будет просто необходима. Я очень рад, что команда позитивно откликнулась на изменения. Увидел это сегодня по тренировке, где было хорошее движение, хороший темп, хорошее настроение. Этот позитивный настрой мы должны перенести в игру, потому что сейчас самая главная проблема это вылезти именно из психологической ямы, в которую команда попала после серии неудачных матчей. Мы сейчас стабилизируем состав и попытаемся минимизировать переходы игроков. Мы сделаем две бригады, которые будут играть при численном неравенстве. Так команда обретет большую уверенность в себе, игроки начнут лучше понимать, что от них требуется, лучше понимать свои роли на площадке и функциональные обязанности. Тем самым мы стабилизируем игру в обороне и более эффективно будем играть в атаке. Мне совершенно не важно, что я нахожусь в статусе исполняющего обязанности, это не имеет никакого значения. Важно помочь команде. Я поэтому и приехал в Уфу, чтобы помочь команде добиться поставленных задач в любом качестве. Совершенно не заморачиваюсь по этому поводу. Важно решить задачу. Если не справлюсь, то, конечно, возможно появление нового главного тренера. У нас гибкая система, сейчас важно приложить все усилия, чтобы выправить ситуацию, что будет потом, я не знаю. Сейчас важно играть от матча к матчу…
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru