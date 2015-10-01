«Витязь» посадил Захаркина на шаткий трон. «СЮ» продул в Подольске и уволил трех тренеров

- Прошла тренировка команды, прошло собрание. Я очень рад, что Анатолий Емелин продолжает работу в команде. Он достойный профессионал, его помощь будет просто необходима. Я очень рад, что команда позитивно откликнулась на изменения. Увидел это сегодня по тренировке, где было хорошее движение, хороший темп, хорошее настроение. Этот позитивный настрой мы должны перенести в игру, потому что сейчас самая главная проблема это вылезти именно из психологической ямы, в которую команда попала после серии неудачных матчей. Мы сейчас стабилизируем состав и попытаемся минимизировать переходы игроков. Мы сделаем две бригады, которые будут играть при численном неравенстве. Так команда обретет большую уверенность в себе, игроки начнут лучше понимать, что от них требуется, лучше понимать свои роли на площадке и функциональные обязанности. Тем самым мы стабилизируем игру в обороне и более эффективно будем играть в атаке. Мне совершенно не важно, что я нахожусь в статусе исполняющего обязанности, это не имеет никакого значения. Важно помочь команде. Я поэтому и приехал в Уфу, чтобы помочь команде добиться поставленных задач в любом качестве. Совершенно не заморачиваюсь по этому поводу. Важно решить задачу. Если не справлюсь, то, конечно, возможно появление нового главного тренера. У нас гибкая система, сейчас важно приложить все усилия, чтобы выправить ситуацию, что будет потом, я не знаю. Сейчас важно играть от матча к матчу…