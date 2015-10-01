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Сельчанин приговоривший к смерти медведя, задравшего его корову, пойдет под суд

1 октября 2015, 10:57
Приговорил к смерти медведя житель Белорецкого района за то, что зверь задрал его корову. У сельчанина пропала буренка и он несколько дней искал ее в лесу. Обнаружив след копыт мужчина пошел по ним и в трех километрах от деревни наткнулся на мертвое домашнее животное. Рядом с павшей коровой стоял медведь. Разгневанный скотовод, уверенный, что именно этот мишка задрал его буренку, тут же выстрелил в хозяина леса. Отомстив косолапому, охотник бросился наутек.

Утром мужчина решил проверить, что стало со зверем, и увидел медведя, скончавшегося рядом с коровой. Недолго думая, сельчанин снял шкуру с поверженного врага и удовлетворенный такой сатисфакцией, унес мех к себе домой.

Местные жители, наткнувшиеся на тушу поверженного косолапого, сообщили о незаконном отстреле медведя в правоохранительные органы.

Теперь в отделе МВД России по Белорецкому району проводят проверку по факту браконьерства. Житель села признался в убийстве. Из дома мужчины изъята шкура зверя и незаконно хранящееся ружье.

По результатам проверки будет приниматься решение о привлечении гражданина к ответственности за браконьерство и незаконное хранение оружия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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