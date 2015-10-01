Сельчанин приговоривший к смерти медведя, задравшего его корову, пойдет под суд

Утром мужчина решил проверить, что стало со зверем, и увидел медведя, скончавшегося рядом с коровой. Недолго думая, сельчанин снял шкуру с поверженного врага и удовлетворенный такой сатисфакцией, унес мех к себе домой.
Местные жители, наткнувшиеся на тушу поверженного косолапого, сообщили о незаконном отстреле медведя в правоохранительные органы.
Теперь в отделе МВД России по Белорецкому району проводят проверку по факту браконьерства. Житель села признался в убийстве. Из дома мужчины изъята шкура зверя и незаконно хранящееся ружье.
По результатам проверки будет приниматься решение о привлечении гражданина к ответственности за браконьерство и незаконное хранение оружия.