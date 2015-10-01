Сельчанин приговоривший к смерти медведя, задравшего его корову, пойдет под суд

Приговорил к смерти медведя житель Белорецкого района за то, что зверь задрал его корову. У сельчанина пропала буренка и он несколько дней искал ее в лесу. Обнаружив след копыт мужчина пошел по ним и в трех километрах от деревни наткнулся на мертвое домашнее животное. Рядом с павшей коровой стоял медведь. Разгневанный скотовод, уверенный, что именно этот мишка задрал его буренку, тут же выстрелил в хозяина леса. Отомстив косолапому, охотник бросился наутек.