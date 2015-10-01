Рустэм Хамитов намерен заставить директоров промпредприятий работать с вузами

- Вы все инженеры, технари. Вы понимаете, что без нормальных, светлых инженерных голов нет будущего ни у ваших предприятий, ни у ваших собственников, которые порой выкачивают из вас всё и вся, над каждой копейкой трясутся вместо того, чтобы эти копейки, а еще лучше рубли направлять на подготовку специалистов, научное взаимодействие, разработку технологий, - горячится он. - Не надо мне сейчас «песен» про то, что «цена – качество», «того нет, этого нет, уступает наша научная продукция зарубежным аналогам». А как действовать вузам в этом части? Вы не заказываете, вам ничего не нужно, товарищи промышленники. Вы – великие, у вас есть Европа, США, восточные страны, откуда вы привозите оборудование и технологии. Как нам быть? Как нам развиваться? У вас очень хорошая и удобная позиция.