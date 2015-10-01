Рустэм Хамитов намерен заставить директоров промпредприятий работать с вузами

- Нам нужны совершенно другие варианты взаимодействия, поддержки, совместной работы, - заявил г-н Хамитов. - Уже давным-давно руководители крупных и крупнейших предприятий не переступают порог университетов, не встречаются со студентами, не работают с подрастающим поколением, не заказывают крупные разработки. В свою очередь, представители университетов – редкие гости на промышленных предприятиях.
Образовался разрыв. Без совместной работы перспективы нет ни у промышленников, ни у университетов, ни у властных структур.
Рустэм Хамитов полагает, что создание технополиса в Уфе, проект которого уже должен появиться в конце октября, невозможно без совместного участия не только властных структур, но и «нескольких вузов нашей республики с одной стороны и ряда крупнейших предприятий с другой стороны». По замыслу главы региона, на этой площадке будут производиться новые продукты, генерироваться новые идеи.
- Нужен технополис – значит будем все вместе его делать, - сообщил он. - Он нужен ребятам, которые учатся в вузах. Он нужен предприятиям, которые потом затребуют этих специалистов и получат новые технологии. Не надо надеяться, что этот результат будет сформирован за один-два дня или за пару месяцев – это работа на годы, на десятилетия.
То, что мы сейчас заложим, может быть, даст свой эффект только через 5-10 лет. Всё равно надо начинать, надо работать. Нужно сформировать подходящую инфраструктуру, создать территории с лабораторными корпусами, может быть, небольшую территорию для проживания людей, которые будут работать в этом технополисе – это всё мы можем делать. Исподволь, шаг за шагом, за три, пять, десять лет, но это надо делать.
По словам г-на Хамитова, технополис «будет взаимодействовать с реальным промышленным производством и станет территорией, где будут получаться в том числе новые научные результаты».
- Понятно, что создание подобной площадки потребует сил, ресурсов, времени, - говорит руководитель Башкортостана. - Такого рода деятельность нужно обязательно начинать. Во всех развитых странах такого рода технополисы, иннополисы, индустриальные парки действуют успешно. Мы знаем десятки, сотни, если не тысячи примеров успешного взаимодействия. Там как раз ни промышленность, ни университеты друг без друга жить не могут. А у нас это два малопересекающихся потока, которые живут отдельно, каждый своей жизнью и которые обязаны взаимодействовать.
Г-н Хамитов напомнил собравшимся, что он «работал и в высшей школе, и в производстве в советское время».
- Я знаю, насколько тесной и всеобъемлющей была эта работа. Она была постоянной и непрерывной. И что сегодня происходит – я тоже хорошо знаю, - сказал он. - Крупнейшие предприятия потеряли исследовательские лаборатории и подразделения. На самом деле сегодня главной задачей стала покупка импортного оборудования, а не развитие своего направления. Давайте так: без обид, эмоций, отбросив всё то, что происходило за последние несколько лет, отбросив негативный опыт, мы должны по-новому организовать работу.
Глава РБ отметил, что «не все директоры снизошли до нашего совещания – кто-то прислал заместителей, кто-то просто представителей предприятий, это на их совести».
- Я буду работать с каждым, кто хочет трудиться, - заявил он. - Я сам буду заниматься этой работой. Если мы не восстановим плотную нормальную связь между властью, вузами и предприятиями, мы с вами будем болтаться в «хвосте» списка успешных регионов. Это очевидно и понятно, говорить здесь не о чем. Сегодня опубликовали мировой рейтинг университетов – тысяча университетов: 161-е место – МГУ, на 200-300-х местах есть еще пять вузов – Томск, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, 600-800-е – еще несколько наших вузов. Уфимских вузов там нет, потому что наши вузы стали совсем не те. Они не работают с промышленниками, не работают в научном плане, а работать не могут, потому что нет заказов. По старой памяти, может быть, там еще кто-то единичным кафедрам что-то заказывает, а нормальной большой работы нет.
По словам Рустэма Закиевича, объемы научно-исследовательской работы у республиканских вузов по хоздоговорной деятельности редко превышают 300-400 млн рублей.
- Один или два вуза, наверное, перешли этот рубеж, - сетует он. - Что такое 300 млн рублей для крупного технического или гуманитарного вуза, которые у нас сегодня в республике работают? Это ничто. А попробуйте получить заказ у наших предприятий. Они на порог не пустят, а если пустят, то чай попьют, поговорят о смысле жизни – и всё.
Я сейчас обращаюсь к промышленникам – вам не нужны эти вузы? Вам не нужны специалисты? Как вы собираетесь жить, работать? Как вы собираетесь развиваться? Вы всю жизнь будете на этом импортном оборудовании и технологиях сидеть?
Руководитель республики убежден, что «такое положение нетерпимо».
- Вы все инженеры, технари. Вы понимаете, что без нормальных, светлых инженерных голов нет будущего ни у ваших предприятий, ни у ваших собственников, которые порой выкачивают из вас всё и вся, над каждой копейкой трясутся вместо того, чтобы эти копейки, а еще лучше рубли направлять на подготовку специалистов, научное взаимодействие, разработку технологий, - горячится он. - Не надо мне сейчас «песен» про то, что «цена – качество», «того нет, этого нет, уступает наша научная продукция зарубежным аналогам». А как действовать вузам в этом части? Вы не заказываете, вам ничего не нужно, товарищи промышленники. Вы – великие, у вас есть Европа, США, восточные страны, откуда вы привозите оборудование и технологии. Как нам быть? Как нам развиваться? У вас очень хорошая и удобная позиция.
Рустэм Хамитов рассказал, как был недавно на научном фестивале, где были представлены все региональные разработки.
- Все наши предприятия используют тысячи тонн смазочной охлаждающей жидкости (СОЖ) – будь это металлургический или машиностроительный комплекс, - переживает он. - Всё у вас импортное. В то же время с предприятием, которое выпускает СОЖи у нас здесь и работает давно, никаких контактов нет, ничего не нужно. Даже образец импортного продукта эти компании нашему предприятию не дают для того, чтобы хоть разобраться в фактуре, структуре того, что вы используете. «А нам не надо, вот у нас есть американский продукт, мы с ним будем работать». Ну и работайте, пока вам окончательно кислород не перекроют и пока вы, как рыба, выброшенная на берег, прыгать не начнете.
Рустэм Хамитов заявил, что на промышленных предприятиях «сидят такие мужики, которые отобьют любую атаку».
- Не только вашу, но даже если свыше на них будут давить, - говорит он. - У них всё хорошо – деньги есть, ресурсы есть, зарплаты мощные. Только когда какая-то проблема начинается, бегут сюда.
Глава РБ посоветовал ректорам «быть активными и действовать наступательнее».
- Вам не надо на цыпочках ходить перед производственниками, промышленниками, - уверен он. - Здесь должны быть отношения равных партнеров. Если у вас есть хорошие наработки, если вы понимаете, что всё это конкурентоспособно, давайте об этом говорить громче. Мы будем пробивать, продвигать. Я с вопросом использования катализаторов, которые производятся на нашем катализаторном заводе в Ишимбае, дошёл до президента страны. По-другому развиваться мы не сможем. Будем смотреть за тем, как действуют и наши вузы, и наши промышленные предприятия. Нам не важно, какая форма собственности у вас, какие у вас начальники, хозяева, как они живут. Нам важно, чтобы вы работали с нашими вузами в части развития науки, технологий.