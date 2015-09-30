Создание особой экономической зоны невозможно без персональной ответственности

Башкирии, чтобы быть конкурентной среди ведущих особых экономических зон, во-первых, нужно предложить налоговые льготы по имуществу – 0% на 10 лет, по прибыли – 2% первые 5 лет, 7% следующие 5 лет и 15,5% последующие 10 лет, отменить на 10 лет транспортный налог. Возможно, для создания конкурентного преимущества и использования преференций в маркетинговой политике республиканской ОЭЗ необходимо освободить от налога на землю на первые 10 лет, а не на пять, как у конкурентов. Режим свободной таможенной зоны и льготные условия аренды – 2% от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет без учета понижающих коэффициентов около 30 тысяч рублей за 1 гектар, также необходимо рассматривать при создании конкурентоспособной особой экономической зоны.