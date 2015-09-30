Создание особой экономической зоны невозможно без персональной ответственности

На сегодняшний день «Корпорация развития Республики Башкортостан» называет потенциальными кандидатами на получение статуса ОЭЗ - Агидель, Давлеканово и индустриальный парк «Уфимский». Главная отправная точка в выборе территориального открытия ОЭЗ в Башкирии – это предполагаемая эффективность особой экономической зоны, которая зависит от количества и качества резидентов.
В России существуют 18 особых экономических зон. ОАО «ОЭЗ» является самым крупным девелопером индустриальных и инновационных парков в России. В настоящее время АО «ОЭЗ» через создание дочерних обществ, филиалов и участие в составе наблюдательных советов управляет 17 особыми экономическими зонами четырех типов.
Шесть из них специализируются на развитии промышленного производства - ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Моглино», ОЭЗ «Титановая Долина», ОЭЗ «Людиново». Пять на технологических инновациях - ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-Петербург», ОЭЗ «Томск», ОЭЗ «Иннополис».
Четыре - на развитии туристско-рекреационного бизнеса - ОЭЗ «Алтайская Долина», ОЭЗ «Байкальская гавань», ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ «Ворота Байкала».
Две - на развитии портово-логистических и транспортных узлов - ОЭЗ «Ульяновск-Восточный», ОЭЗ «Советская гавань».
Восемнадцатая особая экономическая зона имеет девелопера ОАО «Курорты Северного Кавказа», где акционером также является государство.
Инвесторы российских особых экономических зон освобождаются от налога на землю, имущество и транспорт сроком на пять и более лет. Есть опция по снижению налога на прибыль. Для резидентов инновационных экономических зон предусмотрено сокращение социальных взносов. Все инвесторы имеют правовые гарантии, которые защищают их от возможных неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве. Также практикуются льготные арендные ставки на землю и офисные помещения. Инвесторы также имеют право выкупа земельного участка под возведенными ими объектами капитального строительства по цене в среднем 100 тысяч рублей за 1 гектар, что существенно ниже рыночной.
Башкирии, чтобы быть конкурентной среди ведущих особых экономических зон, во-первых, нужно предложить налоговые льготы по имуществу – 0% на 10 лет, по прибыли – 2% первые 5 лет, 7% следующие 5 лет и 15,5% последующие 10 лет, отменить на 10 лет транспортный налог. Возможно, для создания конкурентного преимущества и использования преференций в маркетинговой политике республиканской ОЭЗ необходимо освободить от налога на землю на первые 10 лет, а не на пять, как у конкурентов. Режим свободной таможенной зоны и льготные условия аренды – 2% от кадастровой стоимости земельного участка, что составляет без учета понижающих коэффициентов около 30 тысяч рублей за 1 гектар, также необходимо рассматривать при создании конкурентоспособной особой экономической зоны.
Конечно, территории особых экономических зон привязаны к сырью, но при выборе особой экономической зоны, инвесторы обращают внимание и на уровень развития транспортной инфраструктуры, и на подводку инженерно-технических коммуникаций под требования конкретного проекта. В идеале, транспортная инфраструктура должна быть максимально развита. Выход на автомобильную федеральную трассу, наличие подъездных железно-дорожных путей, близость авиа сообщения, выход «в море» будут способствовать привлекательности территории особой экономической зоны в Башкирии для зарубежных инвесторов. Под землей должны быть проложены коммуникации – ливневая и хозяйственно-бытовая канализация, газопровод, а также технический и питьевой водоводы. Вдоль основных проездов возможно будет эстакада, на которой будут закреплены силовые и телекоммуникационные кабели. В общем – «умная инфраструктура».
Отдельно требуется отметить укрепление доверия у инвесторов. Доверие к проекту особой экономической зоны Башкирии будет расти с каждым днем, но пока люди не увидят построенные здания и работающие производства, они не поверят. При этом нельзя останавливаться, чтобы доказать уникальность и успех проекта.
В выигрышном положении находятся уже развитые особые экономические зоны, но в нашем случае, когда Башкирия может гордиться качественной «административной навигацией», которая привлекла инвестиций более 11 млрд рублей на строительство отелей мировых брендов, создав доверие и образ современного мегаполиса для зарубежных инвесторов. Запущен центр ядерной медицины по ранней профилактики онкологии, где объем инвестиций составил 1 млрд рублей, а также выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО» – объем инвестиций 3,8 млрд рублей. Уже вложено 6,8 млрд рублей в крупнейший в республике свиноводческий комплекс «Башкирской мясной компании». Заработала крупнейшая в России частная клиника «Мать и Дитя» – объем частных инвестиций составил более 4 млрд рублей. Башкирии необходимо и дальше адресно работать с каждым инвестором, независимо от размеров денежных вложений.
Примеры закрытия некоторых экономически благоприятных зон в России говорят о малой дальновидности в выборе территории, низком ориентировании на современные запросы потребителя, неграмотной маркетинговой политике и недостаточном уровне управления, требующего постоянного совершенствования и профессионального драйва. В своей деятельности особая экономическая зона Башкирия обязана учитывать ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных негативных последствий. В обозримом будущем деятельность компании особой экономической зоны Башкирии может быть подвержена воздействию отраслевых, финансовых, правовых, организационных, операционных, экологических, имущественных, страновых и региональных рисков.
Отраслевые риски возможны при ухудшении ситуации в отрасли. Удорожание основных строительных материалов приведёт к увеличению себестоимости возводимых объектов недвижимости и, соответственно, к повышению размера амортизации, что ведет к уменьшению прибыли. Данный фактор также способен привести к нехватке средств финансирования объектов инфраструктуры ОЭЗ, риску выявления в период гарантийной эксплуатации недостатков в строительном объекте. Актуальным становится и риск финансовой устойчивости подрядчиков.
Особая экономическая зона подвержена финансовым рискам, например, с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют. В частности, в случае кредитования с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований ОЭЗ по фиксированной процентной ставке. Также существует финансовый риск по сокращению республиканских бюджетных инвестиций. С точки зрения замещения социальных обязательств, во время нехватки денежных средств у Башкирии, их сократить проще, но это отразится потом и даст негативный эффект на развитие экономики.
Чтобы избежать правовых рисков в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства существует необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права, а также возможно внедрение он-лайн консультирования.
Операционный риск представляет собой риск прямых или косвенных потерь, обусловленных несовершенством управленческих процессов, а также ошибками или недостаточной квалификацией персонала компании. Для минимизации операционных рисков в особой экономической зоне Башкирии должно быть реализовано четкое разграничение полномочий и сфер ответственности, обеспечивающее экономическое обоснование управленческих решений и персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления.
Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде. Экологические риски могут возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов. В области обеспечения экологической безопасности должна применяться концепция экологического мониторинга особых экономических зон, предусматривающая практическую реализацию требований международного стандарта ИСО14001:207 «Системы экологического менеджмента».
Имущественный риск представляет собой вероятность потери компанией части своего имущества и его порчи. Для минимизации влияния имущественных рисков на деятельность особой экономической зоны Башкирии обеспечивается надлежащая охрана имущества, а все подразделения снабжаются сигнализирующими устройствами и механизмами, предотвращающими аварийные ситуации и пожары.
На сегодняшний день политическая обстановка в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем стабильности. Страновые и региональные риски минимальны, в свою очередь, Башкирия будет осуществлять все действия направленные на снижение этих рисков.
Чтобы не повторять ошибок существующих особых экономических зон, необходимо наращивать организационный капитал и выстраивать взаимоотношения с ведущими и профильными особыми экономическими зонами уже сейчас. Также интересен опыт по созданию экосистем для развития человеческого капитала и привлечению лучших специалистов из области высоких технологий для рождения и реализации смелых инновационных идей, которые в дальнейшем станут основой инновационного развития Башкирии. Например, университет Иннополис – интеллектуальное ядро нового города особой экономической зоны и российский университет, который осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров по ИТ-специальностям, чтобы вывести отечественную индустрию инноваций на качественно новый уровень.
Не за горами то время, когда интегрированный инструмент экономического развития Башкирии будет привлекать передовые технологии производства и управления, осуществлять поиск иностранных компаний, обладающих компетенциями в стратегических отраслях республиканской экономики, а также формировать территорию экономического роста для создания продукции и услуг, конкурентоспособных на внешних рынках. Конечно, уже сейчас хочется представить стратегию развития особой экономической зоны Башкирии, где будут наглядно представлены инструменты повышения эффективности ее деятельности, снижения издержек и повышения доходности. Уже сегодня Башкирии требуется активное взаимодействие с институтами развития, фондами, инвестиционными компаниями, вовлеченными в процесс развития особых экономических зон, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на своих.
Константин КУЗЬМИНЫХ.