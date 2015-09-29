За отравление четырехлетней девочки продавцы газированной воды ответят перед судом

В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления четырехлетней девочки в уфимском цирке. Напомним, отец ребенка во время антракта приобрел в местной торговой точке полулитровую бутылку минеральной воды и угостил дочку. Малышка сделала несколько глотков жидкости, находившейся в бутылке, и ей стало плохо. Девочку увезли с представления на скорой – сегодня она находится в тяжелом состоянии в больнице.