mkset.ru
ГлавноеВсе новости

За отравление четырехлетней девочки продавцы газированной воды ответят перед судом

29 сентября 2015, 13:08
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления четырехлетней девочки в уфимском цирке. Напомним, отец ребенка во время антракта приобрел в местной торговой точке полулитровую бутылку минеральной воды и угостил дочку. Малышка сделала несколько глотков жидкости, находившейся в бутылке, и ей стало плохо. Девочку увезли с представления на скорой – сегодня она находится в тяжелом состоянии в больнице.

В цирке изъяли всю партию газированной воды - 1665 бутылок, назначены экспертизы жидкости, находившейся в запечатанной бутылке.

В случае, если следователи установят виновных, разливших отравленную воду в бутылки, они будут отвечать перед законом по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За это преступление Уголовное законодательство предусматривает до трех лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44