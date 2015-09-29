За отравление четырехлетней девочки продавцы газированной воды ответят перед судом

В цирке изъяли всю партию газированной воды - 1665 бутылок, назначены экспертизы жидкости, находившейся в запечатанной бутылке.
В случае, если следователи установят виновных, разливших отравленную воду в бутылки, они будут отвечать перед законом по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За это преступление Уголовное законодательство предусматривает до трех лет лишения свободы.