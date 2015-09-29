Владимир Путин продемонстрировал, что Россия является гарантом мира и стабильности

Си Цзиньпин был тоже вполне предсказуем. Он несколько удивил обращением к классическому мотиву о мечте, китайской, в его формулировке, которая не может осуществиться «без торжества миропорядка». Китай будет идти путем построения мира во всем мире вне зависимости от дальнейшей эволюции мирового порядка. Китайский лидер был последователен и прагматичен. Его рецепт гармонизации международных отношений содержит в своей основе диалог и систему консультаций, а не конфронтацию. Апелляция к поиску общей справедливости, которая позволит подняться выше узко национальных интересов свидетельствует о том, что КНР готово к компромиссам и соглашениям и не собирается навязывать свои идеологические и геополитические установки. Поэтому поддерживается многовекторная модель международных отношений. «Нам необходимо с уважением относиться ко всем цивилизациям»,— призвал китайский лидер. Все это не только полностью соответствует текущим интересам КНР, но и неуклонно реализуется.