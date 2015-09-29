В День пожилых людей в Уфе власти запустят «юридический» троллейбус

- Пассажиры правового троллейбуса смогут задать вопросы социальной направленности представителям пенсионного фонда, министерства труда и социальной защиты населения, республиканского центра социальной поддержки населения, а также обратиться к представителям отдела по защите прав потребителей управления социальной политики мэрии Уфы. – говорит г-жа Галеева.
В этот же день с 6.00 до 23.00 часов ГУП «Башавтотранс» предоставит бесплатный проезд на городских маршрутах всем пожилым людям при предъявлении пенсионного удостоверения.
В свою очередь 85 предприятий бытового обслуживания населения сделают скидки ветеранам: в парикмахерских салонах – 30 процентов и выше, а муниципальные бани будут оказывать пожилым людям услуги бесплатно. Традиционно предоставят скидки на ряд товаров и продуктовые магазины.
Евгений КОСТИЦЫН.