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В День пожилых людей в Уфе власти запустят «юридический» троллейбус

29 сентября 2015, 22:25
1 октября в 11.00 от остановки «Горсовет» до «Монумента Дружбы» и обратно проследует «Правовой экспресс». Об этом рассказала начальник управления социальной политики администрации столицы Башкирии Светлана Галеева.

- Пассажиры правового троллейбуса смогут задать вопросы социальной направленности представителям пенсионного фонда, министерства труда и социальной защиты населения, республиканского центра социальной поддержки населения, а также обратиться к представителям отдела по защите прав потребителей управления социальной политики мэрии Уфы. – говорит г-жа Галеева.

В этот же день с 6.00 до 23.00 часов ГУП «Башавтотранс» предоставит бесплатный проезд на городских маршрутах всем пожилым людям при предъявлении пенсионного удостоверения.

В свою очередь 85 предприятий бытового обслуживания населения сделают скидки ветеранам: в парикмахерских салонах – 30 процентов и выше, а муниципальные бани будут оказывать пожилым людям услуги бесплатно. Традиционно предоставят скидки на ряд товаров и продуктовые магазины.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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