Не забили, но Семина добили. «Уфа» чуть не победила «Анжи» после разгрома «Сахалина»

Как после перелета найти в себе силы на игру с мотивированным соперником, укомплектованным футболистами более высокого класса? В общем-то, в любом случае гостям Каспийска пришлось бы отбиваться, обороняться и еще раз отбиваться.
С «Сахалином» все было иначе. Этот клуб явно уступал гостям в классе. Уфимцы выставили почти основной состав и уже в первом тайме защитник Александр Кацалапов и форвард Вячеслав Кротов сделали счет 2:0.
Во втором тайме Кротов сделал дубль, а добавленное время отличился Семен Фомин. 4:0 – «Сахалин» выбывает из кубка. А Уфа в следующем раунде встретится со «СКА-Энергией» из Хабаровска. Эта команда на своем поле выбила из розыгрыша казанский Рубин.
«Анжи» - клуб махачкалинский, но арена находится в городе-спутнике – Каспийске. Хороший футбольный стадион с настоящей травой – это же просто прекрасно. Жаль, что у нас в Уфе такого нет и, скорее всего, не будет.
Махачкалинцы достаточно быстро стали создавать моменты. Но точности явно не хватало. Вначале из офсайда Угу Алмейда промазал, не зная, что был вне игры. Ударил головой, но не попал Янник Боли. Пробив по воротам с острого угла, немного не попал Леонардо…
Под занавес тайма хозяева все-таки попали, но гостей спас вратарь Сергей Нарубин. Вначале вытащил из дальнего угла после удара из-за штрафной, потом с добиванием с острого угла справился. Отлично!
На 54-й минуте Нарубин ошибся на выходе и Боли бил головой по пустым воротам. Но опять не попал.
На 70-й минуте игрок «Анжи» забил. Но в свои ворота. Зачем защитник махачкалинского клуба Андрей Ещенко головой в сторону своей рамки пробил? Чего он хотел добиться? 0:1.
«Уфе» оставалось удержать минимальное превосходство. И это могло получиться, если бы не одно но. Отличный пас на 84-й минуте получился у Мутари Амаду. Забил Угу Алмейда. Защитник команды Колванова Евгений Осипов мог прервать передачу или догнать мяч, но ему ловкости и скорости не хватило. Надеюсь, хотя бы желание у этого парня было? Нарубин выходить из ворот не стал и получил в самый угол. Остался без сухаря. 1:1 – итог этого матча.
Что сделала Уфа в атаке? Ну, вы сами видите. Пять матчей нет голов с игры в премьер-лиге! Пять!!! Последний забил Дмитрий Стойкий «Мордовии» в Самаре. 17 августа. И он был тогда единственным взятием ворот во встрече.
Да, Колыванов выпустил Кротова с первых минут. Да, играл Зинченко. Оба таланта отличится в атаке не смогли.
С удержанием счета тоже были проблемы. Нужно было больше контролировать мяч, больше передач на свободных игроков делать в центре. Но сказалась усталость. Футболисты напоминали выжатые тряпки. Им было нелегко…
Продолжу вести список клубов, с которыми у «Уфы» чего-нибудь не было. Тем более там, после первой встречи с «Анжи» изменения. Итак, у кого не выигрывали? «Урал», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Рубин», «Терек», «Ростов», «Анжи» и «Торпедо».
Ничьих у красных не было с «Краснодаром», «Мордовией» и «Арсеналом». С «Динамо» и «Тереком» тоже не было, но с этими командами вообще не набрали очков.
Уфимский клуб пока ни разу не проигрывал в элитном дивизионе «Амкару», «Рубину», «Анжи» и «Торпедо». С казанцами, махачкалинцами и ныне расформированными москвичами были только ничьи.
Со «Спартаком», «Кубанью» и «Локомотивом» было все. Трех встреч для этого хватило. С недавно вернувшимися «Крыльями Советов» красные пока не играли. Первый матч – 23 октября на «Нефтянике».
«Уфа» находится на последнем месте в турнирной таблице. Клуб серьезно отстает от задачи быть на десятом месте – разрыв аж в семь очков, от спасительного антистыкового 12-го места - на одно очко. Вроде бы ничего не потеряно. Но пока потерянной выглядит игра в атаке, а это очень серьезная проблема.
В «Анжи» после этой ничьей последовала отставка главного тренера. Тренер чемпионов России и Украины, четырехкратный обладатель Кубка России Юрий Павлович Семин был уволен. Получается, «Уфа», не забив мячей, в подкате опрокинула большого человека. Что поделать – таков профессиональный футбол.
Следующую игру парни Колыванова проведут дома, соперник - «Краснодар». Какие у нас талантливые люди в России команды называют, вы заметили? Сколько креатива-то! Я бы так не смог.
Краснодар – серьезный, голодный до очков клуб, который уже проигрывал Уфе на своем стадионе в прошлом сезоне. Шансов у ребят Колыванова будет немного. Но посетить этот матч стоит просто ради классного футбола.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с vk.com/ufafc