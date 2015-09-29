Не забили, но Семина добили. «Уфа» чуть не победила «Анжи» после разгрома «Сахалина»

Два матча провел клуб из города на горе за последнее время. Чтобы провести первый, пришлось лететь с дозаправкой на далекий остров Сахалин и там сражаться с одноименной командой на жестком и неровном поле. После этого – возвращение на Юго-запад России и битва с другим неудачником старта чемпионата – «Анжи». Между матчами по времени – всего ничего. Через два дня на третий. А по расстоянию – дикий ужас. 13 часов с лишним полета с пересадкой – это если напрямую с дальневосточного острова в Дагестан. А красные летели, конечно же, через Уфу. В такие короткие сроки – два дальних перелета и один средний. Это конечно мешает и концентрации, и по физическому состоянию бьет.