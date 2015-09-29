Михаил Закомалдин считает, что таких преступников, как Валеткин, «не удержать от рецидива»

Напомним, как рассказывает сам преступник, полностью признавший свою вину, рано утром на улице Краснодонской в Уфе, он увидел идущую в школу девочку и у него спонтанно возникло сексуальное желание. Маньяк зажал рукой пятикласснице рот и нос, затащил ее за находящиеся поблизости гаражи и изнасиловал извращенным способом, а потом, испугавшись крика ребенка, задушил малышку. На теле девочки имелись многочисленные повреждения и гематомы, в том числе и на половых органах.
Оказалось, что Александр Валеткин, дважды отсидевший за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, освободился из мест лишения свободы в 2013 году. При этом суд посчитал сексуального извращенца опасным для общества и установил за ним после отбытия наказания административный надзор на восемь лет. Александр Валеткин обязан был ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах, без специального разрешения не выезжать за пределы города, а с 22 часов и до шести часов утра не выходить из дома. Согласно закону в случае нарушения этих ограничений, мужчину могли привлечь к административной ответственности.
- Но он совершил преступление в восемь утра, когда наложенное на него ограничение не действовало, - объяснил главный полицейский Башкирии, обозначив социальную проблему незащищенности общества от людей, которые одержимы маниакальными желаниями.
- Наказание за прежние преступления он уже отбыл, - объяснил глава МВД по РБ. – Поэтому применять к нему какие-либо другие жесткие ограничения было бы противозаконным.
Тем более, по словам Михаила Ивановича, «административного надзора Александр Валеткин не нарушал».
– Он, как и положено, вовремя отмечался, и только один раз, в августе, нарушил условия, не придя в определенный день, - рассказал в эфире «Вести-Башкортостан» Михаил Закомалдин. - Но при этом позвонил участковому и предупредил, что прийти не сможет, и пришел в другой день.
Глава башкирского министерства внутренних дел признал «слабую работу уголовного розыска, сотрудники которого должны оперативно сопровождать и проверять таких преступников».
- После служебной проверки виновные будут установлены и, видимо, понесут наказание, - сказал он.
Однако руководитель МВД по РБ оговорился, что такие преступления трудно предотвратить с помощью оговоренного законом надзора, и «рецидив все равно бы случился, не сегодня – так в следующий раз, или на следующей неделе».
Михаил Закомалдин сообщил, что взять насильника и убийцу Виолетты Токарчук для башкирских правоохранителей было делом чести и «мы бы его раскрыли в любом случае, несмотря на то, что поиски были сложными».
Как утверждает главный полицейский региона, в республике только за минувший год совершено около ста злодеяний, связанных с насилием над детьми, но чаще всего на несовершеннолетних нападают люди из родственного круга – отчим или знакомые матери. Преступление против 11-летней Виолетты Токарчук отличалось от подобных, поскольку установить насильника в условиях неочевидности было непросто.
Г-н Закомалдин назвал убийство девочки «самым серьезным и самым страшным», раскрыть которое «было делом принципа».
- Мы составили список из двух тысяч лиц, которые отсидели за подобные преступления и рано или поздно вышли бы на Александра Валеткина, хотя, может быть, это заняло бы больше времени, - сказал Михаил Иванович. – Но совпал ДНК-профиль, имеющийся в полицейской базе. Это произошло потому, что была проведена четкая, слаженная, плотная работа всех правоохранительных органов. Это сегодня кажется, что преступление раскрыто с легкостью, а на самом деле это был большой труд большого коллектива, который проявил настоящий профессионализм.
Михаил Закомалдин считает, что сегодня башкирская полиция «работает эффективно» и доказательство тому быстрое раскрытие нескольких резонансных преступлений, случившихся в Башкортостане в последние несколько месяцев – массовое убийство пятерых молодых людей в Кумертау, поджег инкассаторов «Сбербанка» и гибель 11-летней девочки. Во всех случаях злодеяния были раскрыты в кратчайшие сроки и виновные сегодня ожидают суда.