Михаил Закомалдин считает, что таких преступников, как Валеткин, «не удержать от рецидива»

- Мы составили список из двух тысяч лиц, которые отсидели за подобные преступления и рано или поздно вышли бы на Александра Валеткина, хотя, может быть, это заняло бы больше времени, - сказал Михаил Иванович. – Но совпал ДНК-профиль, имеющийся в полицейской базе. Это произошло потому, что была проведена четкая, слаженная, плотная работа всех правоохранительных органов. Это сегодня кажется, что преступление раскрыто с легкостью, а на самом деле это был большой труд большого коллектива, который проявил настоящий профессионализм.