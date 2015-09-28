В воскресенье «Уфа» сыграет с «Краснодаром» на домашнем поле

Интересно, что на этот раз клуб учел критику болельщиков и ввел онлайн продажу. Но сами футбольные фанаты уверены, что игра не соберет большого числа поклонников кожаного мяча.
Краткий обзор реплик в клубном паблике говорит о том, что зрителям надоели поражения «Уфы» в матчах с футбольными грандами, и они сомневаются, что стадион заполнится хотя бы наполовину, даже при отличной погоде.
- Начали с полным стадионом против «Зенита», а дальше матч за матчем антирекорды. Против «Краснодара» соберем больше 4000? Или народу меньше, чем на «Урал» придет? – пишет Ильдар Бикмаев.
- Народ будет ходить, когда будут победы, а так смысл ходить? Чтобы посмотреть как нашей команде забивают? - вопрошает Николай Кавтаскин.
- По моим прикидкам, соберем как минимум 8000. «Краснодар» более классная команда, чем «Урал». Есть на кого посмотреть. Бронзовый призер прошлого сезона. Участник еврокубков. И вообще динамично-развивающийся клуб. И матч в воскресенье. А в этот день многие свободны от работ или от учебы, - считает Ильдар Нигматуллин.
- Нужно цену билетов делить, как в английской премьер-лиге, первая пятерка - самые дорогие («ЦСКА», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо»), середнячки - средние цены и «днища» - самые дешевые. А так на все клубы цены одинаковые, это неправильно, - полагает Азамат Нуриев.
Дмитрий КОЛПАКОВ