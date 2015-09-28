В воскресенье «Уфа» сыграет с «Краснодаром» на домашнем поле

- По моим прикидкам, соберем как минимум 8000. «Краснодар» более классная команда, чем «Урал». Есть на кого посмотреть. Бронзовый призер прошлого сезона. Участник еврокубков. И вообще динамично-развивающийся клуб. И матч в воскресенье. А в этот день многие свободны от работ или от учебы, - считает Ильдар Нигматуллин.