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В воскресенье «Уфа» сыграет с «Краснодаром» на домашнем поле

28 сентября 2015, 23:42
В кассах стадиона «Нефтяник» стартовала продажа билетов на матч 11 тура Чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 4 октября в 18 часов. Кассы работают с 10 до 20 часов. Разброс цен – от 200 до 600 рублей, самые дорогие трибуны – те, что под навесом в центре.

Интересно, что на этот раз клуб учел критику болельщиков и ввел онлайн продажу. Но сами футбольные фанаты уверены, что игра не соберет большого числа поклонников кожаного мяча.

Краткий обзор реплик в клубном паблике говорит о том, что зрителям надоели поражения «Уфы» в матчах с футбольными грандами, и они сомневаются, что стадион заполнится хотя бы наполовину, даже при отличной погоде.

- Начали с полным стадионом против «Зенита», а дальше матч за матчем антирекорды. Против «Краснодара» соберем больше 4000? Или народу меньше, чем на «Урал» придет? – пишет Ильдар Бикмаев.

- Народ будет ходить, когда будут победы, а так смысл ходить? Чтобы посмотреть как нашей команде забивают? - вопрошает Николай Кавтаскин.

- По моим прикидкам, соберем как минимум 8000. «Краснодар» более классная команда, чем «Урал». Есть на кого посмотреть. Бронзовый призер прошлого сезона. Участник еврокубков. И вообще динамично-развивающийся клуб. И матч в воскресенье. А в этот день многие свободны от работ или от учебы, - считает Ильдар Нигматуллин.

- Нужно цену билетов делить, как в английской премьер-лиге, первая пятерка - самые дорогие («ЦСКА», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо»), середнячки - средние цены и «днища» - самые дешевые. А так на все клубы цены одинаковые, это неправильно, - полагает Азамат Нуриев.

Дмитрий КОЛПАКОВ

Фото ФК "Уфа"
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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