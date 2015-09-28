mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На выставке товаров стран ШОС в Китае экспозицию Башкирии посетило более 3 тысяч человек

28 сентября 2015, 12:41
Делегация из Башкирии приняла участие в выставке товаров стран ШОС, которая состоялась с 24 по 26 сентября в городе Сиань китайской провинции Шэньси в рамках 6-го Евразийского экономического форума. Участники мероприятия обсудили перспективные направления торгово-экономического взаимодействия и его финансового сопровождения, в том числе с учетом создания Фонда Шелкового пути и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

На площадке форума были представлены экспозиции пятнадцати стран – членов, наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Российская сторона предложила вниманию потенциальных бизнес-партнеров новейшие технологии и перспективные разработки и отечественных предприятий.

Башкирская экспозиция пользовалась неизменным вниманием участников форума, за три дня стенд республики посетили более трех тысяч человек, том числе член Госсовета КНР Вань Юн, заместитель секретаря Партийного комитета провинции Шэньси Ху Хэпин, мэр города Сиань Дун Цзюнь, руководители делегаций, генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев. Высокие гости отметили, что республикой накоплен значительный положительный опыт взаимодействия с регионами стран ШОС.

Башкирская сторона приняла участие в стратегической российской сессии, где обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС в период председательства в организации России в 2014–2015 годах, в отраслевых панельных сессиях «Россия–ШОС: на пути энергетической интеграции» и «Реализация механизмов финансового обеспечения и обслуживания инвестиционных проектах на экономическом пространстве стран-членов ШОС» и специализированных сессиях. Члены башкирской делегации обсудили вопросы поиска эффективных инструментов финансирования проектов на пространстве ШОС. Также предпринимателей республики интересовало сотрудничество в области финансов и инвестиций, технологий и специализированного производства, нефтехимии, транспортно-логистической инфраструктуры, энергетики, медицины и фармацевтики.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44