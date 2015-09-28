На выставке товаров стран ШОС в Китае экспозицию Башкирии посетило более 3 тысяч человек

Башкирская сторона приняла участие в стратегической российской сессии, где обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС в период председательства в организации России в 2014–2015 годах, в отраслевых панельных сессиях «Россия–ШОС: на пути энергетической интеграции» и «Реализация механизмов финансового обеспечения и обслуживания инвестиционных проектах на экономическом пространстве стран-членов ШОС» и специализированных сессиях. Члены башкирской делегации обсудили вопросы поиска эффективных инструментов финансирования проектов на пространстве ШОС. Также предпринимателей республики интересовало сотрудничество в области финансов и инвестиций, технологий и специализированного производства, нефтехимии, транспортно-логистической инфраструктуры, энергетики, медицины и фармацевтики.