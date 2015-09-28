На выставке товаров стран ШОС в Китае экспозицию Башкирии посетило более 3 тысяч человек

На площадке форума были представлены экспозиции пятнадцати стран – членов, наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Российская сторона предложила вниманию потенциальных бизнес-партнеров новейшие технологии и перспективные разработки и отечественных предприятий.
Башкирская экспозиция пользовалась неизменным вниманием участников форума, за три дня стенд республики посетили более трех тысяч человек, том числе член Госсовета КНР Вань Юн, заместитель секретаря Партийного комитета провинции Шэньси Ху Хэпин, мэр города Сиань Дун Цзюнь, руководители делегаций, генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев. Высокие гости отметили, что республикой накоплен значительный положительный опыт взаимодействия с регионами стран ШОС.
Башкирская сторона приняла участие в стратегической российской сессии, где обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС в период председательства в организации России в 2014–2015 годах, в отраслевых панельных сессиях «Россия–ШОС: на пути энергетической интеграции» и «Реализация механизмов финансового обеспечения и обслуживания инвестиционных проектах на экономическом пространстве стран-членов ШОС» и специализированных сессиях. Члены башкирской делегации обсудили вопросы поиска эффективных инструментов финансирования проектов на пространстве ШОС. Также предпринимателей республики интересовало сотрудничество в области финансов и инвестиций, технологий и специализированного производства, нефтехимии, транспортно-логистической инфраструктуры, энергетики, медицины и фармацевтики.