Владельцев балконов, уродующих дома-памятники, через суд заставят снести «самодел»

«Регоператор» почти восстановил внешний вид двух восьмиэтажек в Черниковке, но окончательно реконструкция завершится в 2016 году. Как объяснил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы Андрей Федосов, задержка из-за лепнины, которая более чем за полвека превратилась в труху.