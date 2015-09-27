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Владельцев балконов, уродующих дома-памятники, через суд заставят снести «самодел»

27 сентября 2015, 20:50
«Регоператор» почти восстановил внешний вид двух восьмиэтажек в Черниковке, но окончательно реконструкция завершится в 2016 году. Как объяснил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы Андрей Федосов, задержка из-за лепнины, которая более чем за полвека превратилась в труху.

Верхние декоративные надстройки признаны аварийными, их демонтируют и сделают копию.

- Лепнина не восстановима. Ограждения, балясины, пилоны, карнизы – уже нужно делать из современных материалов. Бетон и гипс недолговечны, - прокомментировал мэр Ирек Ялалов.

Градоначальник посетовал, что восстановление лепнины и исторического облика не входит в список капитального ремонта многоквартирных домов.

- Это правовая коллизия, - считает он. – Можно отремонтировать канализацию, а реконструировать памятник истории нельзя. Нужно внести изменения в Госдуму в закон о капремонте, можно прямо на этом примере, - говорит г-н Ялалов.

По признанию сити-менеджера, свежеокрашенный фасад исторического здания «заиграл» по-новому. Он призвал «Регоператора» отремонтировать все дома в районе площади имени Орджоникидзе, составляющих единый архитектурный ансамбль советской эклектики 50-х годов.

С 2008 года восьмиэтажки – объекты культурного наследия, но их фасады «заросли» балконами, которые никак не сочетаются со сталинским ампиром.

Как пояснил «МКС» Андрей Федосов, юристы мэрии через суд принудят квартиросъемщиков к демонтажу балконов.

У Уфы есть действующие правила благоустройства, которые запрещают на красных линиях подобные конструкции.

Так, пункт 6.5 обязывает собственника согласовывать «любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий в зданиях, расположенных в зонах особого градостроительного контроля» с УКХиБ. Однако до последнего времени этот правой механизм почти не использовался.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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