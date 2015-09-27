Владельцев балконов, уродующих дома-памятники, через суд заставят снести «самодел»

Верхние декоративные надстройки признаны аварийными, их демонтируют и сделают копию.
- Лепнина не восстановима. Ограждения, балясины, пилоны, карнизы – уже нужно делать из современных материалов. Бетон и гипс недолговечны, - прокомментировал мэр Ирек Ялалов.
Градоначальник посетовал, что восстановление лепнины и исторического облика не входит в список капитального ремонта многоквартирных домов.
- Это правовая коллизия, - считает он. – Можно отремонтировать канализацию, а реконструировать памятник истории нельзя. Нужно внести изменения в Госдуму в закон о капремонте, можно прямо на этом примере, - говорит г-н Ялалов.
По признанию сити-менеджера, свежеокрашенный фасад исторического здания «заиграл» по-новому. Он призвал «Регоператора» отремонтировать все дома в районе площади имени Орджоникидзе, составляющих единый архитектурный ансамбль советской эклектики 50-х годов.
С 2008 года восьмиэтажки – объекты культурного наследия, но их фасады «заросли» балконами, которые никак не сочетаются со сталинским ампиром.
Как пояснил «МКС» Андрей Федосов, юристы мэрии через суд принудят квартиросъемщиков к демонтажу балконов.
У Уфы есть действующие правила благоустройства, которые запрещают на красных линиях подобные конструкции.
Так, пункт 6.5 обязывает собственника согласовывать «любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий в зданиях, расположенных в зонах особого градостроительного контроля» с УКХиБ. Однако до последнего времени этот правой механизм почти не использовался.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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