После ремонта подземные переходы стали более заманчивыми для торговцев-нелегалов

В «Центре общественной безопасности» уфимской мэрии заявляют, что пытаются навести порядок с нелегальными торговцами в подземных переходах столицы Башкирии. Так, например, в переходе на остановке общественного транспорта «Универмаг Уфа» за год было составлено 236 административных протоколов за несанкционированную торговлю – почти по одному в день.