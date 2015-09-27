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После ремонта подземные переходы стали более заманчивыми для торговцев-нелегалов

27 сентября 2015, 20:35
В «Центре общественной безопасности» уфимской мэрии заявляют, что пытаются навести порядок с нелегальными торговцами в подземных переходах столицы Башкирии. Так, например, в переходе на остановке общественного транспорта «Универмаг Уфа» за год было составлено 236 административных протоколов за несанкционированную торговлю – почти по одному в день.

- Работниками учреждения в рамках имеющихся полномочий проводится ежедневная работа по профилактике несанкционированной торговли в городе, - заявил глава «ЦОБа» Александр Овчинников.

Торговцам, оккупировавшим переходы, грозит штраф от трехсот до пятисот рублей, согласно статье 13.16 КоАП РБ. Получается, что в этом году переход у ТРК «Семья» принес 118 тысяч рублей штрафов.

Но, скорее всего, эта сумма не идет ни в какое сравнение с полученной нелегальными торговцами прибылью. Сайт мэрии заполнен жалобами горожан, сообщающих, что после реконструкции переходы еще больше оказались забиты «коробочниками» и «лоточниками».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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