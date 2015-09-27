После ремонта подземные переходы стали более заманчивыми для торговцев-нелегалов

- Работниками учреждения в рамках имеющихся полномочий проводится ежедневная работа по профилактике несанкционированной торговли в городе, - заявил глава «ЦОБа» Александр Овчинников.
Торговцам, оккупировавшим переходы, грозит штраф от трехсот до пятисот рублей, согласно статье 13.16 КоАП РБ. Получается, что в этом году переход у ТРК «Семья» принес 118 тысяч рублей штрафов.
Но, скорее всего, эта сумма не идет ни в какое сравнение с полученной нелегальными торговцами прибылью. Сайт мэрии заполнен жалобами горожан, сообщающих, что после реконструкции переходы еще больше оказались забиты «коробочниками» и «лоточниками».
Дмитрий КОЛПАКОВ.