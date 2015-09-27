«НефАЗ» стал спонсором московского баскетбольного клуба ЦСКА

Нефтекамский автозавод принял участие в изготовление для баскетбольного клуба ЦСКА автобуса «VDL Futura». Саму машину делали на голландском производстве, но адаптировали под российскую действительность инженеры «НефАЗа». Также в заявлении «Ростеха» сообщается что «НефАЗ» стал спонсором автобусного "проекта" клуба.