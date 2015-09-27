«НефАЗ» стал спонсором московского баскетбольного клуба ЦСКА

Президент клуба Андрей Ватутин поблагодарил главу «Ростеха» Сергея Чемезова и директора «НефАЗа» Николая Пронина.
- Собственный автобус – непременный атрибут современного спортивного клуба, - сказал он.
Автобус отличается от обычной версии – у него «разряженные» ряды кресел, увеличенные для рослых баскетболистов, и выдвижные подножки.
«НефАЗ» не впервые сотрудничает со спортивными клубами. В 2011 году он самостоятельно изготовил клубный автобус «VDL Mistral» для создаваемого тогда ФК «Уфа».
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото пресс-служба ЦСКА