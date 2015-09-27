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«НефАЗ» стал спонсором московского баскетбольного клуба ЦСКА

27 сентября 2015, 23:09
Нефтекамский автозавод принял участие в изготовление для баскетбольного клуба ЦСКА автобуса «VDL Futura». Саму машину делали на голландском производстве, но адаптировали под российскую действительность инженеры «НефАЗа». Также в заявлении «Ростеха» сообщается что «НефАЗ» стал спонсором автобусного "проекта" клуба.

Президент клуба Андрей Ватутин поблагодарил главу «Ростеха» Сергея Чемезова и директора «НефАЗа» Николая Пронина.

- Собственный автобус – непременный атрибут современного спортивного клуба, - сказал он.

Автобус отличается от обычной версии – у него «разряженные» ряды кресел, увеличенные для рослых баскетболистов, и выдвижные подножки.

«НефАЗ» не впервые сотрудничает со спортивными клубами. В 2011 году он самостоятельно изготовил клубный автобус «VDL Mistral» для создаваемого тогда ФК «Уфа».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото пресс-служба ЦСКА

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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