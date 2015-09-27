Кроме продажи постельного белья и макарон, почта займется банковскими услугами

- Чем почта привлекательна для инвесторов - своей огромной сетью – по России более сорока тысяч отделений, из них только в Башкирии 1277, - сказал он тогда. - Сегодня мы оказываем финансовые услуги – погашение кредитов, принимаем вклады, но полного банковского пакета пока нет.