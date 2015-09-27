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Кроме продажи постельного белья и макарон, почта займется банковскими услугами

27 сентября 2015, 20:39
Правительство России определилось с банком-оператором для «Почты России» - им стал «Лето-банк», входящий в группу «ВТБ». Оператору без торгов передадут почтовую недвижимость для развертывания сети офисов. Соответствующее постановление обнародовал портал Дома правительства.

- Оказание почтовым банком банковских услуг планируется на базе отделений почтовой связи ФГУП «Почта России». Это потребует использования имущественного комплекса «Почты России», находящегося в федеральной собственности и принадлежащего «Почте России» на праве хозяйственного ведения, - говорится в пояснительной записке.

Создание почтового банка обсуждается последние пять лет. Глава управления федеральной почтовой связи РБ Ирек Галимов еще в 2012 году заявил «МКС», что почта – «готовая инфраструктура для оказания банковских услуг».

- Чем почта привлекательна для инвесторов - своей огромной сетью – по России более сорока тысяч отделений, из них только в Башкирии 1277, - сказал он тогда. - Сегодня мы оказываем финансовые услуги – погашение кредитов, принимаем вклады, но полного банковского пакета пока нет.

Непрофильный бизнес, например, торговля постельным бельем, семенами и макаронами, вызывает раздражение у простых посетителей, однако почтовый менеджмент уверен, что продажа товаров бытового потребления идет только на пользу компании. А вкупе с банком, почта станет и вовсе этаким «универмагом услуг».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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