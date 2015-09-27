Кроме продажи постельного белья и макарон, почта займется банковскими услугами

- Оказание почтовым банком банковских услуг планируется на базе отделений почтовой связи ФГУП «Почта России». Это потребует использования имущественного комплекса «Почты России», находящегося в федеральной собственности и принадлежащего «Почте России» на праве хозяйственного ведения, - говорится в пояснительной записке.
Создание почтового банка обсуждается последние пять лет. Глава управления федеральной почтовой связи РБ Ирек Галимов еще в 2012 году заявил «МКС», что почта – «готовая инфраструктура для оказания банковских услуг».
- Чем почта привлекательна для инвесторов - своей огромной сетью – по России более сорока тысяч отделений, из них только в Башкирии 1277, - сказал он тогда. - Сегодня мы оказываем финансовые услуги – погашение кредитов, принимаем вклады, но полного банковского пакета пока нет.
Непрофильный бизнес, например, торговля постельным бельем, семенами и макаронами, вызывает раздражение у простых посетителей, однако почтовый менеджмент уверен, что продажа товаров бытового потребления идет только на пользу компании. А вкупе с банком, почта станет и вовсе этаким «универмагом услуг».
Дмитрий КОЛПАКОВ.