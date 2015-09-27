Альманах молодых поэтов показал: у уфимской поэзии женской лицо

– Я проследил динамику развития уфимской поэзии, начиная с советских времен, - рассказывает он. – Оказалось, что ей всегда руководили мужчины. Это было пять более-менее хороших поэтов, а пара из них – отличные. В первом поколении, среди тех, кому сейчас 70 лет, женщин не было вообще. Среди зрелых поэтов у нас есть Светлана Хвостенко, которая недавно ушла из жизни. Из тех, кто моложе, – Светлана Чураева и Наталья Санникова. Но возьмите этот сборник: среди двадцатилетних их уже десятки. Это резкий скачок. А мужчин осталось столько же - пять.