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Альманах молодых поэтов показал: у уфимской поэзии женской лицо

27 сентября 2015, 23:13
В рамках международного литературного фестиваля «Горящая гора» в столице Башкирии состоялась презентация поэтического сборника «Уфимский полуостров». В альманах вошли стихотворения тридцати молодых поэтов, объединенные городской тематикой. Среди авторов - Марианна Плотникова, Алина Гребешкова, Варвара Малыгина, Александр Марьин, Марсель Саитов, Михаил Кривошеев. Столь полно молодая уфимская поэзия представлена в печатном виде впервые.

Составителями альманаха, выпущенного тиражом в тысячу экземпляров, стали уфимские писатели Светлана Чураева и Игорь Фролов. Сигнальный экземпляр «Уфимского полуострова» был передан в национальную библиотеку имени Валиди. Книга стала событием в культурной жизни республики.

– Когда мы узнали, что в Уфе собираются издавать этот сборник, то сказали, что лучше нас этого никто не сделает, - воспоминает составитель альманаха прозаик Игорь Фролов. – Мы в журнале «Бельские просторы» наработали базу молодых поэтов. Сборник показывает, как мы понимаем нашу поэтическую ситуацию.

По мнению Игоря Фролова, у уфимской поэзии женское лицо. Женская поэзия – настоящая, а мужчины должны писать прозу, считает писатель.

– Я проследил динамику развития уфимской поэзии, начиная с советских времен, - рассказывает он. – Оказалось, что ей всегда руководили мужчины. Это было пять более-менее хороших поэтов, а пара из них – отличные. В первом поколении, среди тех, кому сейчас 70 лет, женщин не было вообще. Среди зрелых поэтов у нас есть Светлана Хвостенко, которая недавно ушла из жизни. Из тех, кто моложе, – Светлана Чураева и Наталья Санникова. Но возьмите этот сборник: среди двадцатилетних их уже десятки. Это резкий скачок. А мужчин осталось столько же - пять.

Критик Кристина Абрамичева считает, что сегодня впору говорить о становлении уфимской поэтической школы.

– Все имена в сборнике мне знакомы, - говорит она. – По Уралу, Поволжью уже поговаривают о золотом либо серебряном веке уфимской поэзии, потому что если лет пять-семь назад было довольно безлюдно в этом плане, то сейчас поэты идут целыми мощными поколениями. Можно сказать, у нас появились целые поколенческие пулы, и это здорово.

Игорь Фролов уверен: в Башкирии выросло поколение, свободное от идеологии, и альманах «Уфимский полуостров» - еще одно тому подтверждение.

– Эти молодые люди читали, что хотели, они свободно владеют поэтической речью, - говорит он. – К тому же последние 10-15 лет мы в Уфе делали все, чтобы создалась такая литературная ситуация, чтобы здесь было благоприятно жить и творить молодым поэтам и прозаикам. Но прозаики – явление возрастное. Молодой человек – это поэт, а молодая женщина, девушка – поэт в квадрате.

Молодой поэт Алина Гребешкова – одна из участниц сборника. Девушка с трудом может вспомнить, когда написала первое стихотворение.

– В моей жизни есть периоды поэзии и прозы, - говорит Алина. – У нас в Уфе есть очень хороший поэт Дмитрий Масленников, который любит спрашивать у молодых поэтов: «Вы пишите стихи, когда вам плохо или когда вам хорошо?» и таким образом делит поэтов на какие-то категории. Мне, как и большинству поэтов, когда хорошо - не пишется.

Девушка уверена, что поэтам гораздо важнее, чем прозаикам, чтобы их услышали, чтобы их слово звучало и публиковалось, не важно, в газетах или журналах.

– Это не первый сборник уфимских поэтов, но это первый сборник молодых уфимских поэтов. У нас в Уфе очень сильно развита старая поэтическая гвардия, и нам, молодым, очень трудно прорваться к читателю, что обрести новое дыхание и творить дальше, - признается она.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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