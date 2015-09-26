Зрители «Синема Парка» первыми увидят «Марсианина» в Уфе

После сильнейшей бури на Марсе коллеги астронавта Марка Уотни посчитали его погибшим и покинули красную планету. Но Уотни выжил и оказался совсем один. Марк не пал духом и проявляет всю свою изобретательность, чтобы выдумать способ сообщить на Землю о своём положении. Теперь за миллионы километров от Марса сотрудники НАСА и лучшие учёные из разных стран прилагают все усилия, чтобы вернуть «марсианина» домой, а члены его экипажа организуют практически невозможную спасательную миссию. Весь мир, затаив дыхание, следит за возвращением Уотни на родную планету.