Зрители «Синема Парка» первыми увидят «Марсианина» в Уфе

Обладатель премии «Оскар» Мэтт Дэймон в зрелищном захватывающем фильме неповторимого Ридли Скотта «Марсианин».
После сильнейшей бури на Марсе коллеги астронавта Марка Уотни посчитали его погибшим и покинули красную планету. Но Уотни выжил и оказался совсем один. Марк не пал духом и проявляет всю свою изобретательность, чтобы выдумать способ сообщить на Землю о своём положении. Теперь за миллионы километров от Марса сотрудники НАСА и лучшие учёные из разных стран прилагают все усилия, чтобы вернуть «марсианина» домой, а члены его экипажа организуют практически невозможную спасательную миссию. Весь мир, затаив дыхание, следит за возвращением Уотни на родную планету.
В Уфе всероссийская премьера экранизации мирового бестселлера «Марсианин» пройдет в «Синема Парке» в ТРК «Семья». Сбор гостей в 19.30. Количество мест и подарков ограниченно. Успейте купить билет на сайте Национальной сети кинотеатров «Синема Парк».
Для того, чтобы получить один их трех пригласительных на два лица и стать первым зрителем фильма, достаточно ответить на два вопроса.
1. Назовите автора одноименного романа, на основе которого снят фильм «Марсианин».
2. За сценарий к какому фильму Мэтт Дэймон получила премию «Оскар».
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