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Зрители «Синема Парка» первыми увидят «Марсианина» в Уфе

26 сентября 2015, 11:19
2 октября в Национальной сети кинотеатров «Синема Парк» состоится эксклюзивная всероссийская премьера фантастического блокбастера «Марсианин». Это грандиозное событие объединит 5000 зрителей в 18 городах России. На шесть дней раньше официального старта в российском прокате новую фантастическую картину увидят и уфимцы – в кинотеатре в ТРК «Семья».

Обладатель премии «Оскар» Мэтт Дэймон в зрелищном захватывающем фильме неповторимого Ридли Скотта «Марсианин».

После сильнейшей бури на Марсе коллеги астронавта Марка Уотни посчитали его погибшим и покинули красную планету. Но Уотни выжил и оказался совсем один. Марк не пал духом и проявляет всю свою изобретательность, чтобы выдумать способ сообщить на Землю о своём положении. Теперь за миллионы километров от Марса сотрудники НАСА и лучшие учёные из разных стран прилагают все усилия, чтобы вернуть «марсианина» домой, а члены его экипажа организуют практически невозможную спасательную миссию. Весь мир, затаив дыхание, следит за возвращением Уотни на родную планету.

В Уфе всероссийская премьера экранизации мирового бестселлера «Марсианин» пройдет в «Синема Парке» в ТРК «Семья». Сбор гостей в 19.30. Количество мест и подарков ограниченно. Успейте купить билет на сайте Национальной сети кинотеатров «Синема Парк».

Для того, чтобы получить один их трех пригласительных на два лица и стать первым зрителем фильма, достаточно ответить на два вопроса.

1. Назовите автора одноименного романа, на основе которого снят фильм «Марсианин».

2. За сценарий к какому фильму Мэтт Дэймон получила премию «Оскар».

Ответы присылайте на редакционную почту [email protected]. Не забудьте указать свое имя и номер телефона.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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