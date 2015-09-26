В Башкирии создают мега-дисконтную карту

На сайте «БРСК» сообщается, что сейчас к «Нектару» подключены нефтекамская сеть супермаркетов «Аксарлак», три магазина и одна автошкола в Уфе. Задание оговаривает, что бонусный проект учитывает почти весь «профиль» покупателя – его дату рождения, сумму среднего чека, группу товаров, которую он часто приобретает.