В Башкирии создают мега-дисконтную карту

Оператор уже давно задумывал создать мега-дисконтную систему, в которую вошли бы основные ритейлеры Башкирии. «БРСК» оперирует двумя картами – «Социальная карта Башкортостана» - в основном выдается пенсионерам, и местным сегментом «Универсальной электронной карты» («УЭК»).
Продвигать собственную бонусную систему под государственным патронажем в «БРСК» задумались, когда в Башкирии напечатали пробный тираж «УЭКа».
Однако за эти годы универсальная карта хождения так не получила, и федеральный проект тихо скончался. Похоже, бонусный проект «Нектар» «заточат» под социальную карту.
Впрочем, техзадание не поясняет, как можно «слить» все действующие дисконтные системы в один пластик.
На сайте «БРСК» сообщается, что сейчас к «Нектару» подключены нефтекамская сеть супермаркетов «Аксарлак», три магазина и одна автошкола в Уфе. Задание оговаривает, что бонусный проект учитывает почти весь «профиль» покупателя – его дату рождения, сумму среднего чека, группу товаров, которую он часто приобретает.
Дмитрий КОЛПАКОВ.