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В Башкирии создают мега-дисконтную карту

26 сентября 2015, 21:33
«Башкирский регистр социальных карт» («БРСК»), подконтрольного Минземимуществу РБ и «УралСибу», намерен подключить свою дисконтную систему «Нектар» к торговой отрасли Башкирии. 13 октября «БРСК» отберет инсталлятора для внедрения программного обеспечения «Единой республиканской дисконтно-бонусной системы «Нектар». Контракт оценивается в 12 млн рублей.

Оператор уже давно задумывал создать мега-дисконтную систему, в которую вошли бы основные ритейлеры Башкирии. «БРСК» оперирует двумя картами – «Социальная карта Башкортостана» - в основном выдается пенсионерам, и местным сегментом «Универсальной электронной карты» («УЭК»).

Продвигать собственную бонусную систему под государственным патронажем в «БРСК» задумались, когда в Башкирии напечатали пробный тираж «УЭКа».

Однако за эти годы универсальная карта хождения так не получила, и федеральный проект тихо скончался. Похоже, бонусный проект «Нектар» «заточат» под социальную карту.

Впрочем, техзадание не поясняет, как можно «слить» все действующие дисконтные системы в один пластик.

На сайте «БРСК» сообщается, что сейчас к «Нектару» подключены нефтекамская сеть супермаркетов «Аксарлак», три магазина и одна автошкола в Уфе. Задание оговаривает, что бонусный проект учитывает почти весь «профиль» покупателя – его дату рождения, сумму среднего чека, группу товаров, которую он часто приобретает.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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