«Социинвестбанк» станет частью «Российского капитала»

- В соответствии с планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка предусмотрено снижение уставного капитала банка и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу инвестора, что позволит последнему стать основным акционером банка, - заявило агентство.
Деньги на покрытие кассового разрыва «СИБу» выделил Банк России.
Между тем, после августовской трехнедельной «комы» «Социнвестбанк» потерял множество компаний, закрывших свои счета и перешедших на обслуживание в другие банки. «СИБ» теперь пытается вернуть упущенные позиции, обещая всевозможные предложения по бесплатному открытию расчетных счетов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.