«Социинвестбанк» станет частью «Российского капитала»

Как и предполагалась, санатором и главным инвестором «Социинвестбанка» стал «Российский капитал» - подконтрольный Агентству по страхованию вкладов. В заявлении АСВ сообщается, что «СИБ» будет присоединен к «Российскому капиталу», но не уточняется, сохранится ли сам бренд банка.