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«Социинвестбанк» станет частью «Российского капитала»

26 сентября 2015, 20:36
Как и предполагалась, санатором и главным инвестором «Социинвестбанка» стал «Российский капитал» - подконтрольный Агентству по страхованию вкладов. В заявлении АСВ сообщается, что «СИБ» будет присоединен к «Российскому капиталу», но не уточняется, сохранится ли сам бренд банка.

- В соответствии с планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка предусмотрено снижение уставного капитала банка и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу инвестора, что позволит последнему стать основным акционером банка, - заявило агентство.

Деньги на покрытие кассового разрыва «СИБу» выделил Банк России.

Между тем, после августовской трехнедельной «комы» «Социнвестбанк» потерял множество компаний, закрывших свои счета и перешедших на обслуживание в другие банки. «СИБ» теперь пытается вернуть упущенные позиции, обещая всевозможные предложения по бесплатному открытию расчетных счетов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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