После концерта Спивакова мэр Уфы решил поднять уровень культуры чиновников

Сам мэр, по его словам, присутствовал на двух из трех концертов, а в заключительный день горсовет вручил г-ну Спивакову звание почетного гражданина Уфы.
Ирек Ялалов посоветовал коллегам из уфимской мэрии «культурно и ментально расти в области высшего искусства» и пообещал поднять «общий уровень культуры восприятия классической музыки».
- Это - выдающееся событие! – пояснил градоначальник. - Во всем мире на такие концерты за полгода бронируют места - у Спивакова на два года вперед расписан график гастролей.
Г-н Ялалов заметил, что «нашим руководителям интереснее сходить в бар-ресторан или на концерт популярной музыки».
Также глава города возмутился, что на выступление знаменитого оркестра «не смогли организовать детей-сирот», и выразил уверенность, что для их поездки нашлись бы спонсоры.
Дмитрий КОЛПАКОВ.