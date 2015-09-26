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После концерта Спивакова мэр Уфы решил поднять уровень культуры чиновников

26 сентября 2015, 20:08
Уфимский градоначальник Ирек Ялалов посетовал, что концерт оркестра Владимира Спивакова, состоявшийся на минувшей неделе в столице Башкирии, не заинтересовал крупных промышленников, коммерсантов и чиновников. Сити-менеджер поделился, что не обнаружил в зале «крупных руководителей промышленных предприятий, банковских структур и представителей бизнес-сообщества».

Сам мэр, по его словам, присутствовал на двух из трех концертов, а в заключительный день горсовет вручил г-ну Спивакову звание почетного гражданина Уфы.

Ирек Ялалов посоветовал коллегам из уфимской мэрии «культурно и ментально расти в области высшего искусства» и пообещал поднять «общий уровень культуры восприятия классической музыки».

- Это - выдающееся событие! – пояснил градоначальник. - Во всем мире на такие концерты за полгода бронируют места - у Спивакова на два года вперед расписан график гастролей.

Г-н Ялалов заметил, что «нашим руководителям интереснее сходить в бар-ресторан или на концерт популярной музыки».

Также глава города возмутился, что на выступление знаменитого оркестра «не смогли организовать детей-сирот», и выразил уверенность, что для их поездки нашлись бы спонсоры.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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