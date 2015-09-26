«КПД» через банкротство очистят от непрозрачных схем

- Хотим напомнить, что трест КПД был приобретен сегодняшними собственниками в 2009 году. К тому моменту у треста имелось более 120 дочерних компаний. Для эффективной прозрачной производственной деятельности такое количество юридических лиц не нужно. Соответственно их ликвидация стала частью длительного процесса санации бизнеса, проводимой новым руководством треста, - говорится в заявлении «КПД». - Считаем необходимым напомнить, что вся эта деятельность ведется без малейших нарушений договорных обязательств перед нашими партнерами. К моменту приобретения треста нынешними собственниками он имел просроченные обязательства перед тысячей обманутых дольщиков. Через три года — к 2013 году — все эти обязательства новое руководство компании выполнило. Причем без привлечения государственных денег — исключительно за счет средств акционеров.
О каких «непрозрачных схемах» идет речь, авторы заявления не сообщили.
«КПД» почти потерял прежние объемы на строительном рынке. Сегодня он имеет два крупных девелоперских проекта - жилой комплекс «Прибрежный» на юге Стерлитамака и «Полесье» в уфимском Инорсе. Еще один проект стартует в этом году – перестройка квартала, ограниченного улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского и Нежинской в самом центре Черниковки – напротив ГКБ № 13. Застраивает квартал «дочка» «КПД» - «Управление комплексной застройки № 4».
Дмитрий КОЛПАКОВ.