«КПД» через банкротство очистят от непрозрачных схем

- Хотим напомнить, что трест КПД был приобретен сегодняшними собственниками в 2009 году. К тому моменту у треста имелось более 120 дочерних компаний. Для эффективной прозрачной производственной деятельности такое количество юридических лиц не нужно. Соответственно их ликвидация стала частью длительного процесса санации бизнеса, проводимой новым руководством треста, - говорится в заявлении «КПД». - Считаем необходимым напомнить, что вся эта деятельность ведется без малейших нарушений договорных обязательств перед нашими партнерами. К моменту приобретения треста нынешними собственниками он имел просроченные обязательства перед тысячей обманутых дольщиков. Через три года — к 2013 году — все эти обязательства новое руководство компании выполнило. Причем без привлечения государственных денег — исключительно за счет средств акционеров.