Александр Валеткин, признанный опасным для общества, убил девочку, находясь под надзором

То есть, служба исполнения наказаний и правоохранители обязаны были отслуживать судьбу Александра Валеткина еще три года. Как получилось, что опасный для общества преступник, находящийся под надзором, совершил жутчайшее убийство, так поразившее Уфу?
Напомним, в колонии помнят парня тихим и безобидным – отбывая наказание он работал на кухне. Но поражает жестокость, с которой Валеткин глумился над своей жертвой. С Виолеттой он или познакомился в социальных сетях, или свел дружбу, отираясь около лицея № 96, где училась девочка. По крайней мере, дети вспомнили, что видели изверга и около учебного учреждения и даже в самой школе, читающего расписание. То есть надзор не мешал педофилу разгуливать среди детей и заводить многочисленные аккаунты в соцсетях.
21 сентября мама проводила Виолетту до соседней с лицеем улицей и отправилась по своим делам, но ее дочь в школу так и не пришла.
В последний раз живой девочку запечатлели видеокамеры спорткомплекса «Уфа-Арена» - мимо них она прошла в 7.14. Еще через полчаса пятиклассница набрала номер подружки, но когда приятельница перезвонила, телефон Виолетты уже был отключен и она, скорее всего, уже находилась в лапах маньяка. Как выяснилось, Александр Валеткин жил рядом с учебным заведением и сумел затащить жертву в свое жилище. Сначала он удовлетворял с ребенком свою похоть извращенным способом, избивая малышка, а потом задушил девочку, испугавшись ее крика.
Родители погибшей считают, что дочь можно было бы спасти, если бы в школе сообщили, что ученица не пришла на уроки. Но в понедельник классная была на больничном, а до этого болела Виолетта и потому никто не хватился отсутствующей девочки. Пропажу обнаружила мама, придя забирать дочку с уроков. Родители обзвонили всех подруг и одноклассников школьницы, но никто девочку не видел. Труп несчастной нашли лишь вечером между железными гаражами в ста метрах от лицея, где не раз до этого проходили родственники. Похоже, преступник, подкинул тело малышки за несколько минут до ее обнаружения. Изверга нашли благодаря современным криминалистическим технологиям – частицы кожи и слюны, которые маньяк оставил на теле малышки, совпали с ДНК-профилем Александра Валеткина, уже попадавшегося на сексуальном насилии.