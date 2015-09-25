Александр Валеткин, признанный опасным для общества, убил девочку, находясь под надзором

Родители погибшей считают, что дочь можно было бы спасти, если бы в школе сообщили, что ученица не пришла на уроки. Но в понедельник классная была на больничном, а до этого болела Виолетта и потому никто не хватился отсутствующей девочки. Пропажу обнаружила мама, придя забирать дочку с уроков. Родители обзвонили всех подруг и одноклассников школьницы, но никто девочку не видел. Труп несчастной нашли лишь вечером между железными гаражами в ста метрах от лицея, где не раз до этого проходили родственники. Похоже, преступник, подкинул тело малышки за несколько минут до ее обнаружения. Изверга нашли благодаря современным криминалистическим технологиям – частицы кожи и слюны, которые маньяк оставил на теле малышки, совпали с ДНК-профилем Александра Валеткина, уже попадавшегося на сексуальном насилии.