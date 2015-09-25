Аэропорт Уфы достойно принял высоких гостей саммитов благодаря слаженной работе команды

- Другими словами, мы одновременно совершали качественный рывок в сфере обслуживания пассажиров в соответствии с лучшей отраслевой практикой и модернизировали всю инфраструктуру аэропортового комплекса для приема специальных типов воздушных судов и обслуживания пассажиров особого статуса, - отмечает генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.
Несмотря на пиковую нагрузку, не было зафиксировано ни одного случая длительной задержки рейсов в зоне ответственности аэропорта, нарушений технологических процессов, графиков и нормативов. Такой результат достигнут благодаря высокой квалификации персонала аэропорта и отчетливому пониманию всеми работниками значимости саммитов для страны в целом и региона в частности.
Инна Яковлева, агент по обслуживанию пассажиров:
− Саммит... Такое короткое слово, а какое огромное значение приобрело оно для нас. За пять лет работы в международном аэропорту «Уфа» я впервые участвовала в мероприятии такого высокого уровня. Для меня это было очень волнительно: столько высокопоставленных лиц, гостей, журналистов… Думаешь, как бы не оплошать. В конце концов, в аэропорту не каждый день встретишь столько иностранцев. А мне, как выпускнице факультета иностранных языков, было так приятно пообщаться с заграничными гостями! Работать без выходных в дни саммита было тяжело, особенно в дни прилета и вылета глав государств, но это того стоило. Только в эти дни приземлились два двухпалубных боинга. Какая мощь у этих самолетов, какая красота! И знаете, гордость просто переполняет. Это же так здорово: Уфа − политический центр! А мы − непосредственные участники этого события. На нас лежала огромная ответственность, ведь мы − лицо аэропорта, от того, как мы встретим гостей, такое впечатление останется о нашем городе.
Рамиль Файзуллин, директор по оперативному управлению:
− Саммиты – итог нашей большой работы. Мы готовились к ним три года, прошли огромный и насыщенный путь. Было ли волнение? Пожалуй, нет. Мы очень хорошо подготовились, отработали до мельчайших деталей весь алгоритм действий. За три года наш аэропорт превратился в современное, высокотехнологичное предприятие, способное достойно принять мероприятия мирового уровня. Что и доказали саммиты. Несколько дней форумов, встреч и проводов высоких гостей, первых лиц государств промелькнули, как нечто единое целое. Все люди, задействованные в этом мероприятии, работали самоотверженно, четко, слаженно – чувство гордости просто переполняет! Мы действительно жили в аэропорту – и руководство предприятия, и работники служб и подразделений. Интенсивность – высочайшая! Но в те дни мы не чувствовали усталости. Она появилась, когда мы проводили последний борт саммитов, с сотрудниками Федеральной службы охраны. Вот тогда-то мы по-настоящему ощутили весь масштаб сделанного.
Альбина Биктанова, старший диспетчер исполнения суточного плана полетов:
− Наша служба ПДС находилась в самой гуще событий: все запросы о необходимости обслуживания, план графика маршрутов движения – все приходило к нам. Рейсы особые, с первыми лицами государств. Постоянно шли телеграммы, корректировки, запросы как на русском, так и на английском языке. Необходимо было тщательно отслеживать информацию. Могли поменять тип воздушного судна – тогда нужно было уже планировать другую стоянку. Первое время очень тяжело было с монголами. На английском говорят и пишут плохо. Такое ощущение, что через гугл-переводчик общаются. Вот как хочешь, так и понимай. Хорошо, что позже появился русскоговорящий переводчик, через которого мы и решали все вопросы. Эти дни я не забуду никогда. В производственно-диспетчерскую службу перешла в феврале текущего года – и сразу такая ответственная работа! Волнению не было предела. Саммиты стали для меня настоящей школой жизни. Проверкой на выдержку и стрессоустойчивость: когда на тебя давят со всех сторон, информация меняется ежеминутно, необходимо было соблюдать самообладание, спокойствие и хладнокровие.
Дамир Гарифуллин, начальник участка наземного обслуживания:
− Мы не волновались перед саммитом, не нервничали. Для нас это было просто работой. Работой, которую мы прекрасно знаем. Все четыре бригады, задействованные в дни прилета и вылета высоких гостей, состояли из опытных и квалифицированных людей. Мы постоянно отрабатываем навыки, учимся. К саммитам были готовы на сто процентов. Просчитали все ситуации. Трудно пришлось 9 июля. Это был день пиковой нагрузки, когда необходимо было обслуживать по три воздушных судна одновременно. Тут очень важную роль сыграла грамотная, тщательно выверенная координация работы.
Ольга Карпова, руководитель группы контроля исполнения суточного плана полетов:
− Моей главной задачей было правильно распланировать оперативную работу диспетчеров с учетом литерных рейсов. По сути, это наша обычная работа, но в более сжатые сроки, в более спрессованной обстановке. Ведь рейсы из центрального расписания выполнялись по плану. Нам нельзя было допустить задержек и отклонений регулярных маршрутов. Пассажиры не должны испытывать неудобств. И здесь каждый работник службы проявил высочайший профессионализм. Поскольку ситуация относилась к нестандартной, требующей предельной концентрации, мгновенной реакции, оперативности, важны были все детали. Даже диспетчеров и супервайзеров мы распределяли с учетом их характера, темперамента, скорости мышления и реакции. Это было очень напряженное время. Мы сутками пропадали в аэропорту. Домой попадали на пару часов. С родными не было сил разговаривать. Даже с мужем, который тоже работает в аэропорту, мы сидели в минуты передышки молча. Саммиты невозможно будет забыть. Они стали ярким событием в жизни каждого из нас.
Денис Кулябин, руководитель группы центровки и организации наземного обслуживания воздушных судов:
− Во время работы в дни саммитов мы доказали, что являемся единой, сплоченной, сильной командой. Времени на раздумья не было, оперативность и ответственность – на высочайшем уровне. Взаимодействие между всеми работниками: диспетчерами, супервайзерами – было крайне тесным. Мы не задавали лишних или ненужных вопросов, понимали друг друга с полуслова. Самое сложное – организация и контроль всего процесса, необходимость постоянно держать в голове огромнейшее количество информации, нюансов. Нам очень помог опыт, приобретенный во время сочинской Олимпиады, а также очень плотный трехлетний период подготовки.
Римма Хамзина, диспетчер ВИП-зала:
− Горжусь тем, что мне выпала честь участвовать в таком глобальном мероприятии, как саммиты ШОС и БРИКС. Я работаю в международном аэропорту «Уфа» 19 лет. Можно сказать, последние три года все сотрудники зала официальных лиц и делегаций и бизнес-зала, где я все эти годы работала, жили в тревожном ожидании: «Как мы это сделаем?» На нас лежала ответственная миссия организовать встречи и проводы глав государств и официальных делегаций. Интенсивность работы в эти дни была колоссальной. Мы буквально жили в аэропорту. Руководство компании «Уфа ВИП интернейшнл», под чьим началом наш коллектив работает с января этого года, приложило немало усилий для подготовки персонала, залов и транспорта к саммитам. Оттачивались все действия персонала во всевозможных ситуациях. Наша работа была четко организована, и мы чувствовали себя уверенно. Благодаря красивой форме в национальном стиле мы получили немало комплиментов и приятных отзывов. В свою очередь, некоторые гости приходили в ВИП-зал в национальных костюмах. Особенно запомнился один из пассажиров, который был одет в белоснежную военную форму ЮАР, с кинжалом и большим количеством орденов на груди. Мы были единой командой! Каждый чувствовал сопричастность к важному и глобальному. В моменты коротких перерывов между рейсами находилось место юмору. Пассажиры чувствовали позитивную атмосферу и делились своими впечатлениями от посещения Уфы. После окончания саммитов осталось приятное ощущение усталости.
Регина Раянова, агент по организации обслуживания пассажиров:
− Я как работник аэропорта испытываю большую радость, что удостоилась чести внести свой скромный вклад и оказаться практически в самом центре грандиозных мероприятий – саммитов ШОС и БРИКС. Работники нашей службы, как и других подразделений аэропорта, чувствовали огромную ответственность, возложенную на каждого из нас. Чувствовался командный дух и позитивный настрой. В те дни было довольно прохладно, но это не омрачало настроения иностранных пассажиров. Они улыбались и были очень приветливы. Девушки в национальных костюмах, встречающие высокопоставленных гостей, выглядели довольно колоритно. У нас очень самобытный, интересный регион, со своим культурным наследием. Приятно, что нас знают во всем мире! Волонтеры, ребята и девушки, молодые, красивые, улыбающиеся, помогали гостям столицы с навигацией и информацией, а также в преодолении языковых барьеров. Они внесли свой вклад, особенно после окончания саммитов, когда нужно было не менее достойно проводить гостей города. Несмотря на интенсивность работы, физическое и психологическое напряжение, чувствовалась атмосфера праздника.
Виктор Титлов, заместитель начальника инспекции по организации и обеспечению безопасности движения на аэродроме:
− Я отвечаю за систему безопасности движения по территории аэропорта. На саммитах курировал сопровождение всех правительственных делегаций, организацию кортежей из десятков машин на перроне. Форумы не вызвали у нас технологических сложностей, им предшествовала серьезная подготовка. Вся организация движения по аэродрому была продумана до мелочей. К слову замечу, что за последние три года в уфимском аэропорту не было фактов дорожного столкновения ни на перроне, ни привокзальной площади. А это о многом говорит, ведь авиапредприятие располагает огромным количеством подвижного состава. Дисциплинировать, организовать, скоординировать весь транспорт - очень важная и трудная работа. Все это объясняет то, что такая значимая часть встречи высокопоставленных гостей, как кортежирование, была жестко отлажена и выверена. Мы сработали четко, без шероховатостей. Конечно, чувство гордости и удовлетворения от хорошо выполненной работы переполняет! Мне запомнился Председатель Китайской Народной Республики. Очень доброжелательный, приветливый человек. Когда он улетал из Уфы, попрощался лично со всеми присутствующими на аэродроме, включая рабочих. Видно было, что ему у нас понравилось. И в этом есть наша заслуга.