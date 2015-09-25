Аэропорт Уфы достойно принял высоких гостей саммитов благодаря слаженной работе команды

− Горжусь тем, что мне выпала честь участвовать в таком глобальном мероприятии, как саммиты ШОС и БРИКС. Я работаю в международном аэропорту «Уфа» 19 лет. Можно сказать, последние три года все сотрудники зала официальных лиц и делегаций и бизнес-зала, где я все эти годы работала, жили в тревожном ожидании: «Как мы это сделаем?» На нас лежала ответственная миссия организовать встречи и проводы глав государств и официальных делегаций. Интенсивность работы в эти дни была колоссальной. Мы буквально жили в аэропорту. Руководство компании «Уфа ВИП интернейшнл», под чьим началом наш коллектив работает с января этого года, приложило немало усилий для подготовки персонала, залов и транспорта к саммитам. Оттачивались все действия персонала во всевозможных ситуациях. Наша работа была четко организована, и мы чувствовали себя уверенно. Благодаря красивой форме в национальном стиле мы получили немало комплиментов и приятных отзывов. В свою очередь, некоторые гости приходили в ВИП-зал в национальных костюмах. Особенно запомнился один из пассажиров, который был одет в белоснежную военную форму ЮАР, с кинжалом и большим количеством орденов на груди. Мы были единой командой! Каждый чувствовал сопричастность к важному и глобальному. В моменты коротких перерывов между рейсами находилось место юмору. Пассажиры чувствовали позитивную атмосферу и делились своими впечатлениями от посещения Уфы. После окончания саммитов осталось приятное ощущение усталости.