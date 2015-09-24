В Уфе выступят финалисты телепроекта «Танцы!»

14 октября на сцене ГКЗ Башкортостан - самая масштабная премьера осени - первый большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ в Уфе! Брейк-данс и танго, хип-хоп и классика в одной программе! Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера от лучших из лучших шоу! На кастинг проекта пришли тысячи человек из 77 городов России. Лишь единицы дошли до финала и сразились за звание победителя.