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В Уфе выступят финалисты телепроекта «Танцы!»

24 сентября 2015, 12:03
14 октября на сцене ГКЗ Башкортостан - самая масштабная премьера осени - первый большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ в Уфе! Брейк-данс и танго, хип-хоп и классика в одной программе! Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера от лучших из лучших шоу! На кастинг проекта пришли тысячи человек из 77 городов России. Лишь единицы дошли до финала и сразились за звание победителя.

За их выступлениями и тренировками следила вся страна, а закулисные подробности взаимоотношений лишь подогревали интерес к участникам.

Теперь их имена и лица знают миллионы, и они приедут в твой город: Ильшат Шабаев, Виталий Савченко, Анна Тихая, Юлиана Бухольц, Антон Пануфник, Юлия Самойленко, Слава, Илья Кленин, Снежанна Крюкова, сестры Михайлец, Александр Волков, Пена, Михаил Евграфов.

Победители и лучшие участники проекта «Танцы» на ТНТ соберутся вместе, чтобы снова удивить и порадовать вас!

- Драйв, красота и энергия движения танцев - сделали этот проект по-настоящему интересным и востребованным, - рассказывает продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов. - У нас каждый зритель станет участником и гарантировано получит удовольствие от концерта»

«Танцы» впервые выходят на большую сцену. Премьера, которую ждали! Начало в 19.00

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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