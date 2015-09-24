В Уфе выступят финалисты телепроекта «Танцы!»

За их выступлениями и тренировками следила вся страна, а закулисные подробности взаимоотношений лишь подогревали интерес к участникам.
Теперь их имена и лица знают миллионы, и они приедут в твой город: Ильшат Шабаев, Виталий Савченко, Анна Тихая, Юлиана Бухольц, Антон Пануфник, Юлия Самойленко, Слава, Илья Кленин, Снежанна Крюкова, сестры Михайлец, Александр Волков, Пена, Михаил Евграфов.
Победители и лучшие участники проекта «Танцы» на ТНТ соберутся вместе, чтобы снова удивить и порадовать вас!
- Драйв, красота и энергия движения танцев - сделали этот проект по-настоящему интересным и востребованным, - рассказывает продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов. - У нас каждый зритель станет участником и гарантировано получит удовольствие от концерта»
«Танцы» впервые выходят на большую сцену. Премьера, которую ждали! Начало в 19.00