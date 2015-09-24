У Прохоркина амуры только с НХЛ. «Салават» внезапно опозорился в игре с «Амуром»

В этот раз зрителей было мало. По протоколу – недалеко от антирекорда. 5399 – чуть больше 5132. Думаю, это было связано не с тем, что «Салават Юлаев» играет как-то неудовлетворительно. Скорее сказалось то, что соперник скучный и неинтересный – многолетающий «Амур». К этому матчу команда набрала всего девять очков, к тому же находилась в конце непростого выезда – до этого проиграв в Нижнекамске и в Челябинске.
Хабаровская команда проигрывала не разгромно, в одну шайбу и по буллитам. Это должно было настораживать, но, видимо, не насторожило. В обоих матчах «тигров» неплохо отработал вратарь Юха Метсола. Во втором, против «Трактора» он выдал аж 97 процентов отбитых бросков. Кузькину мать этот финн покажет и в Уфе.
«Юлаевцы» начали очень бодро. Всего вторая минута – и уже гол. Наброс Никиты Сетдикова и аккуратное подставление клюшки Андреасом Энгквистом. Шайба над щитком в ближний угол залетела. Красиво получилось.
После этой шайбы хозяева решили, что они не только льдом владеют, но и ходом игры. Скорости упали, агрессия тоже. А это всегда чревато тем, что у соперника, пока еще много не проигрывающего, появятся шансы, за которые он зацепится.
В середине первого на пятаке перед воротами Никласа Сведберга отлично отработал Михаил Железнов. Его там одного оставили, защитники пропали, форварды растворились. Вот он на добивании и отработал, 1:1.
У «юлаевцев» был шанс сравнять счет в большинстве – они его растранжирили. Они вообще растранжирили шесть игр пять на четыре в этой игре. Ни разу не реализовали! И тут не только и не столько вратаря соперника нужно хвалить, не только полевых «тигров», свой пятак стерегущих. Здесь, прежде всего, мужики Анатолия Емелина потрескались. Играли они при численном преимуществе долго, нудно и бесполезно.
В середине матча хозяева пропустили вторую шайбу. Ошибся не чужой синей линии Филлип Метлюк, последовал вход два в одного в контратаке, причем этим одним был Кирилл Кольцов. «Юлаевец» все сделал правильно, а вот Сведберг выскочил из ворот и дал себя переиграть. Томаш Зогорна его объехал, вначале попал в закругление, но потом добил. Кирилл Кольцов бросаться в ворота не стал, не его это стиль – телом белым рисковать, а клюшкой помешать не смог, 1:2.
За шесть минут до конца матча стало ясно, что Уфе не отыграться. Хабаровчане поймали хозяев на смене, и Вячеслав Литовченко при выходе один в ноль попал в девятку, 1:3. Сведберг отвратителен при выходах один в ноль.
После шайбы в пустые ворота большинство зрителей ушли с «Уфа-Арены». В раздевалке Линус Умарк сказал мне, что понимает таких болельщиков, но благодарен тем настоящим поклонникам команды, которые остались.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин сказал после поражения:
- У нас было много индивидуальной игры, возни в углах, о чем я говорил до этого в предыдущих играх. Мало очень угрожали, хотя мы владели инициативой, но без заброшенных шайб.
Спрашиваю тренера:
- «Амур», несмотря на последний матч выездной серии, по скоростям в конце перебегал «Салават». Как такое возможно?
- Я думаю, что в конце они нас не перебегали. Мы провели период в их зоне, просто они сделали две очень опасные контратаки…
На самом деле, в конце пешеходный «Амур» действительно забегал. Было немало моментов, когда гости были быстрей хозяев – поэтому хабаровчане удержали победу.
И еще один вопрос я задал Анатолию Емелину:
- Сегодняшнее поражение стало для вас шоком?
- Да, это был шок…
А для меня, если не шоком, то очень обидным было заявление «юлаевца» Николая Прохоркина. Он в интервью на официальном сайте зеленых(!) сказал по поводу возможного отъезда в НХЛ после этого сезона:
- Мы все уже обсудили с женой. Пока поиграю здесь, соберем капитал и поедем все равно в ближайшее время.
Получается, что Уфа для Прохоркина – всего лишь кормушка.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru