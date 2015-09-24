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У Прохоркина амуры только с НХЛ. «Салават» внезапно опозорился в игре с «Амуром»

24 сентября 2015, 21:34
Долго выигрывать и брать много вкусных очков в этом мире могут считанные команды. В действительно конкурентных лигах, особенно в хоккее на льду таких команд, наверное, вообще нет. «Салават Юлаев» одержал пять побед подряд. И хоть шестая была прогнозируема, ее не случилось. Думаете, я буду давить на то, что у нас КХЛ – конкурентная лига? Да, она конкурентная, но зеленые дома опозорились не поэтому. Они просто сыграли отвратительно, на невысоких скоростях и очень плохо в большинстве. Надеюсь, больше таких игр мы ни увидим. Никогда.

В этот раз зрителей было мало. По протоколу – недалеко от антирекорда. 5399 – чуть больше 5132. Думаю, это было связано не с тем, что «Салават Юлаев» играет как-то неудовлетворительно. Скорее сказалось то, что соперник скучный и неинтересный – многолетающий «Амур». К этому матчу команда набрала всего девять очков, к тому же находилась в конце непростого выезда – до этого проиграв в Нижнекамске и в Челябинске.

Хабаровская команда проигрывала не разгромно, в одну шайбу и по буллитам. Это должно было настораживать, но, видимо, не насторожило. В обоих матчах «тигров» неплохо отработал вратарь Юха Метсола. Во втором, против «Трактора» он выдал аж 97 процентов отбитых бросков. Кузькину мать этот финн покажет и в Уфе.

«Юлаевцы» начали очень бодро. Всего вторая минута – и уже гол. Наброс Никиты Сетдикова и аккуратное подставление клюшки Андреасом Энгквистом. Шайба над щитком в ближний угол залетела. Красиво получилось.

После этой шайбы хозяева решили, что они не только льдом владеют, но и ходом игры. Скорости упали, агрессия тоже. А это всегда чревато тем, что у соперника, пока еще много не проигрывающего, появятся шансы, за которые он зацепится.

В середине первого на пятаке перед воротами Никласа Сведберга отлично отработал Михаил Железнов. Его там одного оставили, защитники пропали, форварды растворились. Вот он на добивании и отработал, 1:1.

У «юлаевцев» был шанс сравнять счет в большинстве – они его растранжирили. Они вообще растранжирили шесть игр пять на четыре в этой игре. Ни разу не реализовали! И тут не только и не столько вратаря соперника нужно хвалить, не только полевых «тигров», свой пятак стерегущих. Здесь, прежде всего, мужики Анатолия Емелина потрескались. Играли они при численном преимуществе долго, нудно и бесполезно.

В середине матча хозяева пропустили вторую шайбу. Ошибся не чужой синей линии Филлип Метлюк, последовал вход два в одного в контратаке, причем этим одним был Кирилл Кольцов. «Юлаевец» все сделал правильно, а вот Сведберг выскочил из ворот и дал себя переиграть. Томаш Зогорна его объехал, вначале попал в закругление, но потом добил. Кирилл Кольцов бросаться в ворота не стал, не его это стиль – телом белым рисковать, а клюшкой помешать не смог, 1:2.

За шесть минут до конца матча стало ясно, что Уфе не отыграться. Хабаровчане поймали хозяев на смене, и Вячеслав Литовченко при выходе один в ноль попал в девятку, 1:3. Сведберг отвратителен при выходах один в ноль.

После шайбы в пустые ворота большинство зрителей ушли с «Уфа-Арены». В раздевалке Линус Умарк сказал мне, что понимает таких болельщиков, но благодарен тем настоящим поклонникам команды, которые остались.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Анатолий Емелин сказал после поражения:

- У нас было много индивидуальной игры, возни в углах, о чем я говорил до этого в предыдущих играх. Мало очень угрожали, хотя мы владели инициативой, но без заброшенных шайб.

Спрашиваю тренера:

- «Амур», несмотря на последний матч выездной серии, по скоростям в конце перебегал «Салават». Как такое возможно?

- Я думаю, что в конце они нас не перебегали. Мы провели период в их зоне, просто они сделали две очень опасные контратаки…

На самом деле, в конце пешеходный «Амур» действительно забегал. Было немало моментов, когда гости были быстрей хозяев – поэтому хабаровчане удержали победу.

И еще один вопрос я задал Анатолию Емелину:

- Сегодняшнее поражение стало для вас шоком?

- Да, это был шок…

А для меня, если не шоком, то очень обидным было заявление «юлаевца» Николая Прохоркина. Он в интервью на официальном сайте зеленых(!) сказал по поводу возможного отъезда в НХЛ после этого сезона:

- Мы все уже обсудили с женой. Пока поиграю здесь, соберем капитал и поедем все равно в ближайшее время.

Получается, что Уфа для Прохоркина – всего лишь кормушка.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта hcsalavat.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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