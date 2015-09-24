У Прохоркина амуры только с НХЛ. «Салават» внезапно опозорился в игре с «Амуром»

Долго выигрывать и брать много вкусных очков в этом мире могут считанные команды. В действительно конкурентных лигах, особенно в хоккее на льду таких команд, наверное, вообще нет. «Салават Юлаев» одержал пять побед подряд. И хоть шестая была прогнозируема, ее не случилось. Думаете, я буду давить на то, что у нас КХЛ – конкурентная лига? Да, она конкурентная, но зеленые дома опозорились не поэтому. Они просто сыграли отвратительно, на невысоких скоростях и очень плохо в большинстве. Надеюсь, больше таких игр мы ни увидим. Никогда.