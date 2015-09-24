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Рустэм Хамитов пожелал всем верующим добрых поступков и чистых мыслей

24 сентября 2015, 15:53
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в главный мусульманский праздник Курбан-байрам посетил мечети «Ляля-Тюльпан» и «Ихлас», где как и во всех мусульманских храмах, в этот день проходила праздничная проповедь. Руководитель республики поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.

- Сегодня – день духовного очищения и возвышения, - сказал руководитель Башкортостана. - Этот святой праздник мы встречаем добрыми поступками, благими пожеланиями, чистыми мыслями. Они настраивают всех нас на каждодневный созидательный труд, который будет приносить радость. Искренне желаю, чтобы в каждом доме царили тепло, уют и достаток. Пусть крепнет дружба народов во благо нашего общего Отечества. Чтобы всё было благополучно – дома, в семьях, на работе. Чтобы ваши окружающие были здоровы. Чтобы родные были счастливы. Чтобы наши ребятишки росли в достатке. И чтобы наша страна и республика двигались вперед.

Кроме того, Рустэм Хамитов встретился с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином и с председателем Духовного управления мусульман РБ Нурмухаметом Нигматуллиным, обсудив вопросы межконфессионального сотрудничества в республике.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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