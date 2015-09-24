Рустэм Хамитов пожелал всем верующим добрых поступков и чистых мыслей

- Сегодня – день духовного очищения и возвышения, - сказал руководитель Башкортостана. - Этот святой праздник мы встречаем добрыми поступками, благими пожеланиями, чистыми мыслями. Они настраивают всех нас на каждодневный созидательный труд, который будет приносить радость. Искренне желаю, чтобы в каждом доме царили тепло, уют и достаток. Пусть крепнет дружба народов во благо нашего общего Отечества. Чтобы всё было благополучно – дома, в семьях, на работе. Чтобы ваши окружающие были здоровы. Чтобы родные были счастливы. Чтобы наши ребятишки росли в достатке. И чтобы наша страна и республика двигались вперед.