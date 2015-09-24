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Маньяка, осужденного за секснасилие, выпустили из колонии за «хорошее поведение»

24 сентября 2015, 20:52
Стали известны первые подробности о злодее, лишившем жизни 11-летнюю Виолетту Токарчук в Уфе. 36-летнего Александра Валеткина, который с особой жестокостью надругался над девочкой, а потом задушил ее, поймали 24 сентября днем на остановке общественного транспорта в центре столицы Башкирии близ Центрального рынка. Маньяка задержали в километре от места, где нашли тело школьницы. Убив ребенка, преступник подбросил тело за гаражи, расположенные в ста метрах от лицея № 96, где училась пятиклассница, и куда не дошла в роковой для себя день – 21 сентября.

Оказалось, что жестокий убийца не впервые попадается на сексуальном насилии – он уже был осужден Ленинским судом столицы Башкирии за нападение на малолеток. Александр Валеткин освободился из мест лишения свободы в 2011 году. Причем, руководство колонии № 3 в уфимском микрорайоне Шакша, где отбывал наказание педофил, посчитало его «исправившимся» и освободило условно-досрочно. В колонии вспоминают, что маньяк «работал в столовой, был тихим и спокойным» и получил самые хорошие характеристики.

- Таких преступников невозможно «исправить», рецидив будет всегда, - говорит экс-начальник криминальной милиции Уфы Василий Мартынов. – И статистика, и практика об этом свидетельствуют. Когда я узнаю о таких злодеяниях, то очень жалею, что в стране отменена смертная казнь.

Виталий Мартынов уверен, что «как только с преступником начнут работать, выявятся и другие совершенные им преступления, которые остались вне поля зрения правоохранителей».

Виталий Васильевич напомнил, что он был уверен в раскрытии злодея, потому что «когда совершаются преступления против детей, равнодушных не бывает и все силовые органы работают, как один кулак».

Преступника удалось поймать благодаря экспертизе ДНК, генетический материал для которой был собран с тела погибшего ребенка. Оказалось, что в криминалистической базе остался ДНК-профиль Александра Валеткина, который и совпал с частицами кожи и биологического вещества, оставшихся на трупе несчастной Виолетты.

Наученный судебным опытом маньяк надругался над девочкой извращенным способом, не оставив следов спермы. Тем не менее, ребенок перед смертью подвергся жестоким мучениям – у нее имелись множественные разрывы половых органов.

Совершивший гнусное преступление мужчина заставил ребенка самостоятельно одеться и задушил, когда девочка принялась кричать. Смерть пятиклассницы наступила от асфиксии – педофил сильно надавил на горло малышки, чтобы заставить ее замолчать. В легких погибших также имеются многочисленные кровоизлияния.

Злодея вычислили благодаря биологическому материалу, оставленному во рту и на теле ребенка – частицам кожи и слюны.

- Проведена сложная и кропотливая работа по установлению личности подозреваемого, - сообщил «МКC» представитель СК РФ Владимир Маркин. – В кратчайшие сроки экспертами и криминалистами центрального аппарата следственного комитета России были проведены исследования и анализ изъятых объектов с применением новейших технологий и современного криминалистического оборудования.

Сегодня дети вспоминают, что мужчину, похожего на Александра Валеткина видели возле школы и возле злополучных гаражей, где он занимался эксгибиционизмом и пугал ребят, вытаскивая при них свой половой орган. Получается, что маньяк, выйдя из заключения, долго сдерживал свою дьявольскую сущность, но однажды все-таки не удержался и напал на ребенка.

Напомним, девочка исчезла по дороге в школу – мама проводила ее до соседней улицы, но на уроки на малышка так и не пришла. Ребенка хватились только днем, когда родители не дождались ребенка из учебного заведения. В это время, скорее всего, пятиклассница еще была жива – ее труп появился за гаражами около лицея № 96 через несколько часов после того, как родственники уже неоднократно «прочесали» эту местность. Вероятно, злодей держал пленницу в соседнем здании, а потом, когда стемнело, перенес уже убитую девочку в безлюдный уголок. Родители считают, что дочь можно было бы спасти, если бы в школе сообщили, что ребенок не явился на уроки.

Виолетту похоронили на Южном кладбище Уфы в четверг, 24 сентября, в день поимки насильника.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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