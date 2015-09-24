Маньяка, осужденного за секснасилие, выпустили из колонии за «хорошее поведение»

Напомним, девочка исчезла по дороге в школу – мама проводила ее до соседней улицы, но на уроки на малышка так и не пришла. Ребенка хватились только днем, когда родители не дождались ребенка из учебного заведения. В это время, скорее всего, пятиклассница еще была жива – ее труп появился за гаражами около лицея № 96 через несколько часов после того, как родственники уже неоднократно «прочесали» эту местность. Вероятно, злодей держал пленницу в соседнем здании, а потом, когда стемнело, перенес уже убитую девочку в безлюдный уголок. Родители считают, что дочь можно было бы спасти, если бы в школе сообщили, что ребенок не явился на уроки.