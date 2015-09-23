Зажигательный дуэт Баян Mix выступит в Уфе

Дуэт «Баян Mix» стал революционным проектом, призванным вывести искусство русского баяна на принципиально новую высоту. Композиции дуэта завоевывают поклонников всех возрастов, открывая благодарным слушателям безграничный потенциал баянной музыки. Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков - звезды российской и зарубежной эстрады! Ни в России, ни в Европе нет аналогов этому проекту. Музыканты не боятся экспериментировать, каждый их концерт становится прекрасным, запоминающимся шоу, новой строкой в истории современной музыки!