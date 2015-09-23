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Зажигательный дуэт Баян Mix выступит в Уфе

23 сентября 2015, 11:59
1 октября во Дворце молодёжи - удивительный дуэт талантливых музыкантов «Баян Mix». Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков с присущим им артистизмом демонстрируют необычный зажигательный стиль игры на баяне. Музыканты в корне меняют привычное звучание баянов. Чемпионы мира по баяну взяли за основу совместного творчества исполнение на баянах популярных мелодий и собственных авторских произведений в модной танцевальной обработке.

Дуэт «Баян Mix» стал революционным проектом, призванным вывести искусство русского баяна на принципиально новую высоту. Композиции дуэта завоевывают поклонников всех возрастов, открывая благодарным слушателям безграничный потенциал баянной музыки. Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков - звезды российской и зарубежной эстрады! Ни в России, ни в Европе нет аналогов этому проекту. Музыканты не боятся экспериментировать, каждый их концерт становится прекрасным, запоминающимся шоу, новой строкой в истории современной музыки!

Билеты на концерт дуэта «Баян Mix» в Уфе: от 400 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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