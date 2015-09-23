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Приватизацию квартир вновь сделали бесплатной

24 сентября 2015, 00:18
Горсовет Уфы отреагировал на протест прокуратуры и сделал процесс оформления приватизации квартир бесплатным. Соответствующие поправки внесли в положение о приватизации муниципального жилфонда.

Как пояснил «МКС» вице-мэр столицы Башкирии Александр Филиппов, ранее все расходы ложились на граждан, как, например, восстановление утраченного ордера на квартиру, договора соцнайма, техпаспорта, а также получение справки, что ранее заявитель не пользовался приватизацией.

- Теперь с желающих приватизировать жилище деньги взыматься не будут, - пояснил чиновник.

Бесплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2016 года, и в Госдуме РФ утверждают, что эта отсрочка дается гражданам в последний раз. Ранее Росреестр сообщал, что в РБ не приватизированным осталось еще 20 процентов жилья.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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