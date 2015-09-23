Приватизацию квартир вновь сделали бесплатной

Как пояснил «МКС» вице-мэр столицы Башкирии Александр Филиппов, ранее все расходы ложились на граждан, как, например, восстановление утраченного ордера на квартиру, договора соцнайма, техпаспорта, а также получение справки, что ранее заявитель не пользовался приватизацией.
- Теперь с желающих приватизировать жилище деньги взыматься не будут, - пояснил чиновник.
Бесплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2016 года, и в Госдуме РФ утверждают, что эта отсрочка дается гражданам в последний раз. Ранее Росреестр сообщал, что в РБ не приватизированным осталось еще 20 процентов жилья.
Дмитрий КОЛПАКОВ.