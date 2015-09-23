Основатель «Древпрома» признался в СИЗО, что имеет «заначку» в 1 млрд рублей

Фирма «Древпром», появившаяся в Стерлитамаке на улице Мира, предлагала своим наивным клиентам погасить их кредиты, оплатив лишь около 30 процентов стоимости. Однако, как и предполагалось, авантюристы своих обязательств перед банками выполнять не спешили, и заемщики, доверившиеся «Древпрому», вскоре начали получать сообщения о просроченных суммах по кредитам. Офисы стерлитамакских лохотронщиков стали появляться в Уфе в 2013 году как грибы после дождя – главным для мошенников на тот момент было создать видимость успешности предприятия. Деньги, полученные от заемщиков, руководители фирмы вкладывали в недвижимость и имущество – сегодня правоохранители расценили эту деятельность, как легализацию денежных средств, полученных преступным путем.