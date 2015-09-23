Основатель «Древпрома» признался в СИЗО, что имеет «заначку» в 1 млрд рублей

Как пояснил «МКС» адвокат и бывший временный директор организации Фарид Хасанов, представляющий интересы около двухсот вкладчиков, отчет Олега Шершукова не принят, так как «он содержит недостоверные данные».
- В конкурсной массе снова нули, - пояснил г-н Хасанов.
Ранее кредиторы добивались включения в конкурсную массу «Древпрома» 48 автомобилей марок «Гранд Чероки» и «Ланд Крузер» стоимостью примерно в 120 млн рублей, двух больших гаражей в Салавате и Толбазах, мебель и оргтехнику почти на 10 млн рублей, а также признания недействительными сделок на 390 млн рублей. По неофициальным данным у компании существует депозит в Сбербанке на 100 млн рублей.
Фарид Хасанов рассказал «МКС», что он посетил в СИЗО основателя пирамиды Евгения Сундукова, который признался, что в банке «ВТБ» лежит еще один депозит – почти на миллиард рублей.
Однако на расчетном счету «Древпрома» сегодня официально остались всего 3,7 млн рублей.
- Конкурсный управляющий не представил отчет о расходовании денег, хотя их расходовал, - говорит Фарид Хасанов. - Собрание кредиторов установило, что Шершуков заключил много договоров на услуги, но какие это услуги, он не пояснил.
По словам г-на Хасанова, 48 престижных иномарок, арестованные МВД, которые клиенты пирамиды надеялись увидеть в имуществе компании, не включили в отчет.
- Управляющий не провел инвентаризации находящего в МВД имущества. С исками о признании сделок недействительными не обращался. Взысканы 78 млн рублей с фирмы «Европласт», которые давались в качестве в займа, формально указано, что взысканы, но физически на счет не пришли, - пояснил юрист.
По его словам, многих вкладчиков настораживает идущий поток новых клиентов «Древпрома» из Оренбурга, где действовал обособленный офис компании. По решению суда их заносят в реестр кредиторов, но по мнению г-на Хасанова «вызывает сомнение природа их происхождения». Всего из Оренбуржья в клиенты «Древпрома» уже записаны двести человек с правом требования 68 млн рублей. Скептики считают, что это делается для вывода имущества «Древпрома».
Всего пока в реестре около шестисот человек, которые рассчитывают получить 393 млн рублей, и еще девятьсот вкладчиков на очереди.
Ранее Олег Шершуков заявил «Коммерсанту», что не намерен противостоять решению кредиторов, отстранивших его от управления. Попытку своего смещения он связывает с тем, что отказался нарушить закон «О банкротстве», когда заинтересованные граждане просили его удовлетворить требования кредиторов третьей очереди в обход других кредиторов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Справка «МКС»
Фирма «Древпром», появившаяся в Стерлитамаке на улице Мира, предлагала своим наивным клиентам погасить их кредиты, оплатив лишь около 30 процентов стоимости. Однако, как и предполагалось, авантюристы своих обязательств перед банками выполнять не спешили, и заемщики, доверившиеся «Древпрому», вскоре начали получать сообщения о просроченных суммах по кредитам. Офисы стерлитамакских лохотронщиков стали появляться в Уфе в 2013 году как грибы после дождя – главным для мошенников на тот момент было создать видимость успешности предприятия. Деньги, полученные от заемщиков, руководители фирмы вкладывали в недвижимость и имущество – сегодня правоохранители расценили эту деятельность, как легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
Древпромовцы обосновались в других городах республики, а также опутали сетью филиалов Татарстан и Оренбург – всего около 200 офисов по всей России. Первыми тревогу забили крупные банкиры, которые обратились с письмом в Центробанк РФ и МВД еще осенью 2013-го года. Вскоре с претензиями в правоохранительные органы пришли и первые пострадавшие.
Главного организатора «кредитной» пирамиды Евгения Сундукова арестовали до начала судебного процесса, обнаружив в его квартире пакеты с деньгами, драгоценности и ключи от дорогих иномарок.
Кроме Сундукова и его замов за обман граждан будут отвечать три жительницы Стерлитамака и Оренбурга. По данным следствия, женщины открывали и организовывали работу новых офисов «Древпрома» на территории Башкирии и Оренбургской области.