Квят провел лучшую свою квалификацию в Сингапуре, но в гонке ему не повезло

- Мне не повезло с выездом на трассу машины безопасности, так как я заехал на пит-стоп кругом раньше. Это сработало против меня. Наверное, у этой машины со мной личные счеты. Гонка сложилась для меня неудачно. Тут уже ничего не поделаешь. Я проиграл два места гонщикам «Мерседеса» после первого пит-стопа и уступил позицию Валттери Боттасу во время второго выезда сейфти-кара. Команда проделала великолепную работу на протяжении всего уик-энда. Машина также работала отменно. Восемь очков – максимум, который мы взяли из-за сегодняшнего невезения. Мое время еще придет. Машина отлично проходила повороты, поэтому хороший командный результат в Сингапуре нисколько не удивляет…