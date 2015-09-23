Квят провел лучшую свою квалификацию в Сингапуре, но в гонке ему не повезло

Квалификация для Квята прошла не просто отлично. Он свой личный рекорд установил. Даниила камеры отслеживали с его первого быстрого круга – и россиянин сразу второе время показал, следом за партнером-соперником Риккардо. Позднее уроженец Уфы занял первую строчку и заранее заехал в боксы. Сместить его никто не смог. Ну а что вы хотели, парень из России, у него езда по кочкам в генах.
Тут оговорится нужно – кочки в Сингапуре не такие, как у нас в Уфе. Они минимальны и редки, покрытие на трассе готовят. Но болидам Фолмулы-1 и микрокочек хватает, чтобы трястись и подпрыгивать.
Второй сегмент квалификации. Квят опять наверху. После пит-стопа Даниила смещает Себастьян Феттель из Феррари. Второе место – тоже красиво.
Третий сегмент, битва элитной десятки за самые вкусные места. Квят показывает четвертое время и заезжает в боксы. В конце россиянин улучает свое время, но все равно остается четвертым. Риккардо второй. Ред Буллам явно предстоит сражение с Феррари – у заводской итальянской команды первая и третья позиции. Самое приятное, что оба лидера сезона, оба Мерседеса, ниже, на пятом и шестом месте.
После квалификации Даниил бодро пообещал сражаться:
- Наша машина быстра, я стартую с высокой позиции и сделаю все, что в моих силах. Мы быстры все выходные, ситуация вселяет оптимизм, так что я рассчитываю заработать много очков. Надеюсь, наша напряженная работа окупится. Феррари? Утром они внезапно оказались очень быстры, что в некотором роде стало сюрпризом. Они отлично справились с работой, что видно по результатам…
Старт гонки. Квят не смог обогнать Феррари Кими Райкконена, но и Мерседес явного лидера сезона и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона вперед не пустил. Главное – избежал столкновений.
К моменту, когда разрешили открыть антикрыло, Квят уже оторвался от монстра-преследователя на две секунды. А это значит, что на прямой британец не мог получить это бескрылое дополнительное преимущество.
Лучшие болидеры планеты гнали на супермягких резинах. Россиянин держал Хэмилтона примерно в 2,2 секунды позади, но думал, скорее всего, о Феррари Райкконена, которое догнать не получалось.
Квят заехал на смену резины на 13-м круге. Он остался на супермягкой резине. И тут – бац! Авария! Объявили виртуальную машину безопасности. Все гонщики обязаны были снизить скорость. Далее выехал и реальный автомобиль безопасности. Из-за произошедшего преимущество получили те, кто заехал переобуваться в режиме медленной езды. И оба Мерседеса на этом выиграли, оставив Даниила позади!
На 19-м круге боевая гонка была возобновлена. Квят ехал близко на Нико Росбергом, но обогнать не мог. В Сингапуре вообще обгоны – дело сложное и редкое.
На 25-м круге Даниил пожаловался на потерю эффективности тормозов. Хорошо, что это были не критические проблемы.
27-й круг. Проблемы у Хэмилтона. Его обгоняет Росберг, потом Квят. На 33-м круге чемпион мира вынужден согласится на свой первый сход в сезоне.
На 34-м круге Даниил заезжает на вторую смену резины – и еще одна проблема. Теперь серьезная заминка со сменой заднего правого колеса. Шины теперь установлены мягкие, то есть более выносливые. Их Будут растягивать их до конца Гран-при.
Из-за заминки Квят стал шестым. Впереди теперь еще и финский парень Валттери Боттас из Уильямс.
На 37-м круге на трассу выбегает чувачок в бело-синих шортах. Пробыл он там недолго и исчез за ограждением, в котором явно была здоровенная дырка. Но на трассу все равно выехала машина безопасности. Опять вышло так, что Даниил заменил резину перед самым удобным и выгодным моментом до этого.
Боевой режим был возобновлен на 40-м круге. Обогнать Боттаса россиянин не смог. Он финишировал шестым, Риккардо – вторым. Победил Себастьян Феттель из Феррари.
После гонки россиянин рассказал:
- Мне не повезло с выездом на трассу машины безопасности, так как я заехал на пит-стоп кругом раньше. Это сработало против меня. Наверное, у этой машины со мной личные счеты. Гонка сложилась для меня неудачно. Тут уже ничего не поделаешь. Я проиграл два места гонщикам «Мерседеса» после первого пит-стопа и уступил позицию Валттери Боттасу во время второго выезда сейфти-кара. Команда проделала великолепную работу на протяжении всего уик-энда. Машина также работала отменно. Восемь очков – максимум, который мы взяли из-за сегодняшнего невезения. Мое время еще придет. Машина отлично проходила повороты, поэтому хороший командный результат в Сингапуре нисколько не удивляет…
В личном зачете Квят уступил седьмую позицию Риккардо.73 и 66 очков – отставание небольшое. Снизу серьезной угрозы нет, так что теперь только вверх. Следующее Гран-при пройдет 27 сентября в Судзуке, Япония.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта infiniti-redbullracing.com