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В мэрии Уфы после убийства Виолетты Токарчук ищут «сбой» в системе охраны школ

22 сентября 2015, 22:01
После громкого убийства 11-летней Виолетты Токарчук, тело которой в понедельник обнаружили за гаражами в ста метрах от уфимского лицея № 96, в уфимских школах идут инструктажи для родителей – педагоги просят родственников провожать детей «до крыльца».

В роковой день, 21 сентября, мама проводила Виолетту до соседней со школой улицы, и отправилась по своим делам. Но девочка на уроках не появилась, а родители хватились ребенка только тогда, когда женщина пришла встречать дочь, и не обнаружила ее в учебном учреждении. Классная руководительница Виолетты в этот день была на больничном и не сообщила родственникам, что пятиклассница пропустила занятия.

В это время девочка была уже мертва. Живой ее запечатлели камеры уличного наблюдения у спорткомплекса «Уфа-Арена» в семь часов 14 минут – после этого, вероятно, малышка уже была в руках маньяка, который сначала мучил ее в каком-то близлежащем здании, а потом, задушив, подбросил тело к гаражам.

- Если живем в такое время, значит, детей надо провожать до крыльца, - уверен уфимский градоначальник Ирек Ялалов.

По словам мэра столицы Башкирии, следует выяснить, «как система дала сбой».

- Вроде все камерами обвязали, освещение в школах и системы безопасности и доступа сделали, - говорит он. - Почему, когда ребенок не пришел в школу никто не позвонил родителям и не стал разбираться? Если бы в первые минуты среагировали правоохранители, возможно, девочку можно было спасти.

Семье погибшей город окажет помощь. Также теперь проверят законность установки гаражей на всех пришкольных территориях и снесут незаконно установленные конструкции, чтобы «исключить криминал».

Глава города выразил надежду, что, возможно, преступление удастся раскрыть при помощи системы наблюдения, смонтированной в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС. Он заявил, что «для уфимской полиции дело чести найти эту сволочь».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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