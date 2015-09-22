В мэрии Уфы после убийства Виолетты Токарчук ищут «сбой» в системе охраны школ

В роковой день, 21 сентября, мама проводила Виолетту до соседней со школой улицы, и отправилась по своим делам. Но девочка на уроках не появилась, а родители хватились ребенка только тогда, когда женщина пришла встречать дочь, и не обнаружила ее в учебном учреждении. Классная руководительница Виолетты в этот день была на больничном и не сообщила родственникам, что пятиклассница пропустила занятия.