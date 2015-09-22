В мэрии Уфы после убийства Виолетты Токарчук ищут «сбой» в системе охраны школ

В роковой день, 21 сентября, мама проводила Виолетту до соседней со школой улицы, и отправилась по своим делам. Но девочка на уроках не появилась, а родители хватились ребенка только тогда, когда женщина пришла встречать дочь, и не обнаружила ее в учебном учреждении. Классная руководительница Виолетты в этот день была на больничном и не сообщила родственникам, что пятиклассница пропустила занятия.
В это время девочка была уже мертва. Живой ее запечатлели камеры уличного наблюдения у спорткомплекса «Уфа-Арена» в семь часов 14 минут – после этого, вероятно, малышка уже была в руках маньяка, который сначала мучил ее в каком-то близлежащем здании, а потом, задушив, подбросил тело к гаражам.
- Если живем в такое время, значит, детей надо провожать до крыльца, - уверен уфимский градоначальник Ирек Ялалов.
По словам мэра столицы Башкирии, следует выяснить, «как система дала сбой».
- Вроде все камерами обвязали, освещение в школах и системы безопасности и доступа сделали, - говорит он. - Почему, когда ребенок не пришел в школу никто не позвонил родителям и не стал разбираться? Если бы в первые минуты среагировали правоохранители, возможно, девочку можно было спасти.
Семье погибшей город окажет помощь. Также теперь проверят законность установки гаражей на всех пришкольных территориях и снесут незаконно установленные конструкции, чтобы «исключить криминал».
Глава города выразил надежду, что, возможно, преступление удастся раскрыть при помощи системы наблюдения, смонтированной в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС. Он заявил, что «для уфимской полиции дело чести найти эту сволочь».
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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