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Следователи надеются обнаружить убийцу Виолетты Токарчук на уличных видеокамерах

22 сентября 2015, 11:16
В следственном комитете Башкирии обратились ко всем жителям Уфы, руководителям организаций, оснащенных видеокамерами с просьбой помочь в розыске преступника, лишившего жизни 11-летнюю Виолетту Токарчук 21 сентября. Напомним, в понедельник мама проводила девочку на занятия до улицы, соседней с лицеем № 96, где училась пятиклассница, но ее дочь до школы так и не дошла. По данным следствия, школьница исчезла после 7 часов 14 минут – ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на комплексе «Уфа-Арена».

В следственном комитете полагают, что по дороге в учебное заведение девочка могла сесть в машину к знакомому ей человеку и просят всех владельцев видеокамер просмотреть вчерашние записи, чтобы обнаружить девочку на территории, ограниченной улицами Ленина, Цюрупы, бульвар Ибрагимова, Краснодонская и переулок Пархоменко, или автомобиль, который мог увезти ребенка.

Школьница была одета в белую ветровку с капюшоном с ярким цветочным принтом красно-зеленого цвета, белую блузку, серую жилетку и темно-серую юбку в складку, а на ногах носила белые балетки. Виолетта несла черный рюкзак с картинкой персонажей Monster High в бело-розовом цвете и пакет черный с цветами желто-сине-красного цвета для сменной обуви.

Ребенка хватились только после окончания уроков – мама пришла встречать дочь и не нашла ее. Родственники обзвонили всех подруг и одноклассников девочки, но никто из них не знал, куда подевалась Виолетта. Теперь понятно, что пятиклассница не дошла до лицея, потому что ушла или уехала с хорошо знакомым ей человеком.

Это ужасающее убийство повергло в шок всех жителей Уфы – ребенка убили посреди бела дня в центре города – тело девочки нашли за гаражами неподалеку от Центрального рынка, в ста метрах от школы. Перед смертью ребенка сначала избили – у малышки кровоподтек на лице и гематомы на руках, ногах и туловище, а потом задушили.

Преступник забросал тело ребенка валявшимся рядом мусором, однако не заметить спрятанный труп на часто посещаемой тропинке было невозможно. Скорее всего, девочку лишили жизни в другом месте, а за гаражи принесли незадолго до обнаружения. Возможно, что пятиклассница распрощалась с жизнью на чердаке близлежащего дома.

Сегодня оперативники разыскивают безумного убийцу, который может состоять на психиатрическом учете или проявлять признаки душевного нездоровья. Местные жители описывают мужчину невысокого роста в кожаной черной куртке около 35-39 лет, которого видели рядом с девочкой.

Правоохранители предполагают, что мучитель был школьнице знаком, иначе она не оказалась бы с ним в безлюдном месте. Скорее всего, этого человека не раз видели в школе или рядом с ней, а девочка уже не раз общалась с ним.

Всех, кто вчера видел Виолетту Токарчук в обществе взрослого мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(347) 251-75-07, 279-39-02 (полиция) или 02.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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