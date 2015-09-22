Следователи надеются обнаружить убийцу Виолетты Токарчук на уличных видеокамерах

Ребенка хватились только после окончания уроков – мама пришла встречать дочь и не нашла ее. Родственники обзвонили всех подруг и одноклассников девочки, но никто из них не знал, куда подевалась Виолетта. Теперь понятно, что пятиклассница не дошла до лицея, потому что ушла или уехала с хорошо знакомым ей человеком.