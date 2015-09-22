mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Родители школьников готовы платить за оснащение детей спутниковыми трекерами

23 сентября 2015, 00:06
На родителях младших школьников, напуганных убийством 11-летней Виолетты Токарчук, уже начали зарабатывать охранные предприятия. Рано утром в понедельник девочка стала жертвой маньяка по дороге в лицей № 96 – пятиклассница ушла с неизвестным мужчиной, который сначала поглумился над ребенком, а потом задушил и подбросил труп к гаражам, расположенным в 100 метрах от учебного учреждения.

В столице Башкирии идут экстренные инструктажи родителей, которых обязывают провожать детей до дверей школ и одновременно усилить меры охраны.

Как рассказал «МКС» член общественного совета Орджоникидзевского района Уфы Вячеслав Хабибуллин, в 86-й школе, где учатся его дети, было принято решение установить на ребят спутниковые трекеры.

- Прошли сутки после гибели девочки, а уже началась коммерциализация этой истории, - сетует общественник.

По его словам, родители, напуганные слухами об орудующих в Уфе маньяках, согласились на дополнительные траты. Помочь родственникам вызвался ЧОП «Волкодав», принадлежащий бизнесмену Юрию Васильеву – недавнему кандидату на довыборах в уфимский горсовет.

- Причем альтернативы не было, - констатирует г-н Хабибуллин.

Как пояснил общественник, на детей предлагается установить трекеры стоимостью в 7 тысяч рублей с абонентской платой в год до 400 рублей. Плюс потратить 500 рублей на военизированную охрану, и 400 рублей на модернизацию видеонаблюдения.

- Мне неизвестно было ли принято решение о закупке трекеров. С нашей стороны услуга не навязывалась – родители принимают решение сами, - заявил замдиректора ЧОПа Андрей Печенкин.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44