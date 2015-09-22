Родители школьников готовы платить за оснащение детей спутниковыми трекерами

На родителях младших школьников, напуганных убийством 11-летней Виолетты Токарчук, уже начали зарабатывать охранные предприятия. Рано утром в понедельник девочка стала жертвой маньяка по дороге в лицей № 96 – пятиклассница ушла с неизвестным мужчиной, который сначала поглумился над ребенком, а потом задушил и подбросил труп к гаражам, расположенным в 100 метрах от учебного учреждения.