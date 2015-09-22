Родители школьников готовы платить за оснащение детей спутниковыми трекерами

В столице Башкирии идут экстренные инструктажи родителей, которых обязывают провожать детей до дверей школ и одновременно усилить меры охраны.
Как рассказал «МКС» член общественного совета Орджоникидзевского района Уфы Вячеслав Хабибуллин, в 86-й школе, где учатся его дети, было принято решение установить на ребят спутниковые трекеры.
- Прошли сутки после гибели девочки, а уже началась коммерциализация этой истории, - сетует общественник.
По его словам, родители, напуганные слухами об орудующих в Уфе маньяках, согласились на дополнительные траты. Помочь родственникам вызвался ЧОП «Волкодав», принадлежащий бизнесмену Юрию Васильеву – недавнему кандидату на довыборах в уфимский горсовет.
- Причем альтернативы не было, - констатирует г-н Хабибуллин.
Как пояснил общественник, на детей предлагается установить трекеры стоимостью в 7 тысяч рублей с абонентской платой в год до 400 рублей. Плюс потратить 500 рублей на военизированную охрану, и 400 рублей на модернизацию видеонаблюдения.
- Мне неизвестно было ли принято решение о закупке трекеров. С нашей стороны услуга не навязывалась – родители принимают решение сами, - заявил замдиректора ЧОПа Андрей Печенкин.
Дмитрий КОЛПАКОВ.