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Решения горсовета Уфы могут быть признаны незаконными из-за спорного оборудования

22 сентября 2015, 23:52
Из зала заседаний уфимского горсовета исчезла современная система голосования, поставленная компанией «Лайфинтерактив». Перед предстоящим заседанием городского парламента новую аппаратуру демонтировали, и вернули оборудование, на котором депутаты голосовали прежде.

Напомним, компания «Лайфинтерактив» выиграла объявленный горсоветом конкурс на закупку аппаратуры для голосования, снизив цену за комплект с 20 до 13 млн рублей. Теперь этот контракт оспаривает в арбитражном суде Башкирии другой участник аукциона - компания «Интеллектуальные Транспортные Системы». И, вероятно, до тех пор, пока спор не разрешится, в горсовете решили от греха подальше убрать оборудование, чтобы потом не оказалось, что решения, принятые с помощью неузаконенной системы, нелегитимны.

По словам сопровождавшего сделку директора юридического бюро «ТендерЛекс» Михаила Алехина, действия городских властей неправомерны.

- Действия администрации нарушают наложенные судом обеспечительные меры, - сказал «МКС» г-н Алехин. - Так как нет судебного решения, никто не вправе был распоряжаться аппаратурой.

В горсовете прокомментировать ситуацию не могли. Но одно заседание совет города уже провел на новом оборудовании.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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