Решения горсовета Уфы могут быть признаны незаконными из-за спорного оборудования

Напомним, компания «Лайфинтерактив» выиграла объявленный горсоветом конкурс на закупку аппаратуры для голосования, снизив цену за комплект с 20 до 13 млн рублей. Теперь этот контракт оспаривает в арбитражном суде Башкирии другой участник аукциона - компания «Интеллектуальные Транспортные Системы». И, вероятно, до тех пор, пока спор не разрешится, в горсовете решили от греха подальше убрать оборудование, чтобы потом не оказалось, что решения, принятые с помощью неузаконенной системы, нелегитимны.