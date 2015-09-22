Решения горсовета Уфы могут быть признаны незаконными из-за спорного оборудования

Напомним, компания «Лайфинтерактив» выиграла объявленный горсоветом конкурс на закупку аппаратуры для голосования, снизив цену за комплект с 20 до 13 млн рублей. Теперь этот контракт оспаривает в арбитражном суде Башкирии другой участник аукциона - компания «Интеллектуальные Транспортные Системы». И, вероятно, до тех пор, пока спор не разрешится, в горсовете решили от греха подальше убрать оборудование, чтобы потом не оказалось, что решения, принятые с помощью неузаконенной системы, нелегитимны.
По словам сопровождавшего сделку директора юридического бюро «ТендерЛекс» Михаила Алехина, действия городских властей неправомерны.
- Действия администрации нарушают наложенные судом обеспечительные меры, - сказал «МКС» г-н Алехин. - Так как нет судебного решения, никто не вправе был распоряжаться аппаратурой.
В горсовете прокомментировать ситуацию не могли. Но одно заседание совет города уже провел на новом оборудовании.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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