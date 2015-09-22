На площадке будущего «Затона-Восточного» сгорел первый барак

Большая Береговая улица, как и весь берег Белой в Затоне, огромный девелоперский проект треста «Башгражданстрой», подконтрольного «ИСКу» - «Затон-Восточный», ограниченный улицами Шмидта, Ахметова и автодорогой «Уфа-Затон». Этим летом прошли первые публичные слушания по планировке и межеванию кварталов будущего обновленного Затона.
Дому было 98 лет, и он фигурировал в списке зданий, не соответствующих градостроительному регламенту, которые застройщик вправе потребовать снести. Причины пожара сейчас выясняются.
Дмитрий КОЛПАКОВ.