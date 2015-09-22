На окраине Затона поселят еще пять тысяч человек

Компания «УАМ-СТС», в апреле получившая от мэрии Уфы разрешение на написание проектов планировки и межевания площадки в 17,2 гектаров между улицей Ахметова и старицей Белой в Затоне, намерена получить из этого участка 161,9 тысяч квадратных метров жилья. Из задания на проектирование следует, что в будущем квартале будут жить не меньше 5,3 тысячи новоселов.