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На окраине Затона поселят еще пять тысяч человек

22 сентября 2015, 23:39
Компания «УАМ-СТС», в апреле получившая от мэрии Уфы разрешение на написание проектов планировки и межевания площадки в 17,2 гектаров между улицей Ахметова и старицей Белой в Затоне, намерена получить из этого участка 161,9 тысяч квадратных метров жилья. Из задания на проектирование следует, что в будущем квартале будут жить не меньше 5,3 тысячи новоселов.

В конце декабря прошлого года площадку продали за 7,3 млн рублей «УАМ-СТС», как единственному претенденту в рамках контракта на развитие застроенной территории.

Судя по выписке из ЕГРЮЛ, фирма зарегистрирована за полтора месяца до торгов с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а возглавляет компанию Азат Усманов.

Контракт позволяет девелоперу снести 19 частных домов и бараков на улицах Ахметова, Пожарского и Судоремонтной. Еще около 32 домов наделены статусом, не соответствующих градостроительному регламенту.

На площадке девелопер намерен возвести группу жилых зданий от 10 до 25 этажей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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