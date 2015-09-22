На окраине Затона поселят еще пять тысяч человек

В конце декабря прошлого года площадку продали за 7,3 млн рублей «УАМ-СТС», как единственному претенденту в рамках контракта на развитие застроенной территории.
Судя по выписке из ЕГРЮЛ, фирма зарегистрирована за полтора месяца до торгов с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а возглавляет компанию Азат Усманов.
Контракт позволяет девелоперу снести 19 частных домов и бараков на улицах Ахметова, Пожарского и Судоремонтной. Еще около 32 домов наделены статусом, не соответствующих градостроительному регламенту.
На площадке девелопер намерен возвести группу жилых зданий от 10 до 25 этажей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.