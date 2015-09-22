Флаг «ЕР» оказался в районной администрации из-за «поздних партийных мероприятий»

- В настоящий момент у исполкома местного отделения Кировского района всероссийской политической партии «Единая Россия» отсутствует зал совещаний, - сообщил первый заместитель главы района Олег Котов. - С целью проведения вышеуказанных совещаний исполком периодически арендует служебное помещение. В связи с поздним окончанием партийных мероприятий, по техническим причинам флаг политической партии не был вовремя убран, на сегодняшний день все атрибуты партийной символики демонтированы.