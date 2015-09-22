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Флаг «ЕР» оказался в районной администрации из-за «поздних партийных мероприятий»

22 сентября 2015, 23:47
Символика «Единой России», размещенная на административных зданиях, много раз становилась предметом критики оппонентов партии власти. По мнению жалобщиков, законодательство страны гарантирует равные права всем политическим движениям. А потому появление атрибутики одной партии на официальных мероприятиях, ущемляет права других.

Так, на этот раз общественники усомнились легитимности нахождении стяга «ЕР» в актовом зале администрации Кировского района Уфы, где полотнище партии власти разместили рядом с другими государственными флагами.

Однако в районной администрации объяснили, что на самом деле единороссы просто арендуют зал у местного муниципалитета.

- В настоящий момент у исполкома местного отделения Кировского района всероссийской политической партии «Единая Россия» отсутствует зал совещаний, - сообщил первый заместитель главы района Олег Котов. - С целью проведения вышеуказанных совещаний исполком периодически арендует служебное помещение. В связи с поздним окончанием партийных мероприятий, по техническим причинам флаг политической партии не был вовремя убран, на сегодняшний день все атрибуты партийной символики демонтированы.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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