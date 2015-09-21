Власти Уфы снесут частный сектор у Непейцепского дендропарка

Также власти намерены снести Печерский переулок – частный сектор вдоль площадки третьей насосной станции «Уфаводоканала». Формально – под строительство детского сада на 350 мест. В переулке находятся около тридцати частных домовладений. Замначальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева пояснила «МКС» что частный сектор, скорее всего, снесут за счет города по одной из программ по расселению, так как инвесторов, желающих построить детсад, пока нет.