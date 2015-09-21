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Власти Уфы снесут частный сектор у Непейцепского дендропарка

21 сентября 2015, 23:51
На минувшей неделе в администрации Орджоникидзевского района столицы Башкирии представили проекты планировки и межевания квартала в рамках улиц Российской, Даута Юлтыя, Уфимского шоссе и Российским переулком. Со стороны Российской улицы находится скандально-известный ЖК «Седьмое небо», который возводила компания «Жилстройреконструкция», обманувшая 130 дольщиков.

Проектом планировки предполагается пристроить рядом с «Седьмым небом» 18-этажный жилой комплекс. Для этого придется снести частный дом, стоящий на задворках рынка «Урал». Оператором проекта выступила фирма «Технострой».

Также власти намерены снести Печерский переулок – частный сектор вдоль площадки третьей насосной станции «Уфаводоканала». Формально – под строительство детского сада на 350 мест. В переулке находятся около тридцати частных домовладений. Замначальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева пояснила «МКС» что частный сектор, скорее всего, снесут за счет города по одной из программ по расселению, так как инвесторов, желающих построить детсад, пока нет.

Частный сектор в Печорском переулке известен чередой пожаров, случившихся осенью 2012 года, которые местные жители причислили к поджогам.

Тогда жители переулка рассказали «МКС», что пожары начались после визита представителей некого застройщика, предлагавшего выкупить участки.

Называлась даже сумма – 2,5 млн рублей за участок.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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