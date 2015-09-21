В Уфе лимонарий защитят от посягательств застройщиков статусом памятника природы

Площадь уфимского лимонария должна была составить шесть гектаров. Однако дальше одного освоенного гектара, введенного в эксплуатацию в 1990 году, дело не сдвинулось. А за последние двадцать лет почти все земли, предназначенные для цитрусового центра, оказались застроены домами. Со временем коттеджи и элитные жилые комплексы обступили теплицы со всех сторон. В 2009 году при планировке квартала даже поднималась общественная волна недовольства на фоне слухов о ликвидации хозяйства.