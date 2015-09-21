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В Уфе лимонарий защитят от посягательств застройщиков статусом памятника природы

21 сентября 2015, 23:57
Общественные слушания по наделению уфимского лимонария статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ) запланированы на 1 октября. Статус памятника природы сбережет заповедник от застройки и посягательств на землю. Считается, что таким образом земля окончательно закрепится за теплицами учебно-опытного хозяйства.

- Это нужно только приветствовать, - пояснил «МКС» глава союза экологов РБ Александр Веселов. - Присвоить статус охраняемой природной территории можно после обследования и подготовки обосновывающих материалов. Снять охранный статус трудно. Пример - шиханы, которые давно бы отдали «Соде», если бы не статус ООПТ.

По давней задумке еще минсельхоза БАССР, огромный участок рядом с улицей Менделеева в Уфе должен был превратиться в крупнейшую в Советском Союзе теплицу цитрусового хозяйства с научно-исследовательским комплексом.

Площадь уфимского лимонария должна была составить шесть гектаров. Однако дальше одного освоенного гектара, введенного в эксплуатацию в 1990 году, дело не сдвинулось. А за последние двадцать лет почти все земли, предназначенные для цитрусового центра, оказались застроены домами. Со временем коттеджи и элитные жилые комплексы обступили теплицы со всех сторон. В 2009 году при планировке квартала даже поднималась общественная волна недовольства на фоне слухов о ликвидации хозяйства.

Лимонарий имеет огромную коллекцию цитрусовых, занимается селекционной работой, а несколько вузов и техникумов Уфы проходят в нем практику. В основном хозяйство финансируется бюджетом Башкирии – 18,3 млн рублей выделено в прошлом году. Доход приносят экскурсии – 434 тысячи, продажа лимонов – 695 тысяч, и рассада – 117 тысяч рублей.

Слушания состоятся в 10 часов по адресу улица Мингажева, 126, в здании уфимского лесхоз-техникума.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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