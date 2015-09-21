В «Планете» утверждают, что аквапарк во время задымления не работал

- Комплекс аквапарка был закрыт на ежегодные профилактические работы. Посетителей в аквапарке не было, инженер и несколько сотрудников выполняли регламентные профилактические работы, - сообщила пиарщик компании Екатерина Азнаева. - По нашим предварительным данным произошло короткое замыкание в одном из помещений аквапарка, приведшее к сильному задымлению. Система противопожарной безопасности ТРЦ сработала в штатном режиме и показала свою надежность: здание ТРЦ было обесточено, сигнал пожарной опасности был отправлен в МЧС и другие городские службы. Сотрудники ТРЦ начали незамедлительную эвакуацию людей из здания торгового центра. Все сотрудники действовали в соответствии с инструкциями и планом эвакуации на случай пожара. Также помогли наши противопожарные учения, которые мы периодически проводим с персоналом ТРЦ. В результате удалось быстро вывести всех людей из обесточенного здания. Никто из посетителей ТРЦ не пострадал. Сотрудники МЧС и МВД будут выяснять причины технической неисправности, приведшей к задымлению одного из помещений аквапарка, который останется закрытым для проведения всех необходимых исследований и устранения причин неисправности. Работа ТРЦ продолжится, как только будут закончены все необходимые работы.