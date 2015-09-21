Уфимец, откупавшийся от полицейских тысячей рублей, заплатит штраф в 50 раз больше

Полицейские, доставившие буяна в отделение, намеревались составить на пьяного хулигана протокол, но он решил купить правоохранителей и пообещал им заплатить 1 тысячу рублей, если его отпустят домой без оформления бумаг. Но стойкие сотрудники министерства внутренних дел от мзды отказались и сообщили о случае предложения взятки своему начальству. Против пьяного взяткодателя возбудили уголовное дело и отправили под суд.