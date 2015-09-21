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Уфимец, откупавшийся от полицейских тысячей рублей, заплатит штраф в 50 раз больше

21 сентября 2015, 12:45
За желание дать взятку в 1 тысячу рублей заплатит государству 50 тысяч рублей 48-летний уфимец Владимир Куклин. В июле этого года мужчину поймали стражи порядка на улице в столице Башкирии, когда он в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и оскорблял своими действиями окружающих.

Полицейские, доставившие буяна в отделение, намеревались составить на пьяного хулигана протокол, но он решил купить правоохранителей и пообещал им заплатить 1 тысячу рублей, если его отпустят домой без оформления бумаг. Но стойкие сотрудники министерства внутренних дел от мзды отказались и сообщили о случае предложения взятки своему начальству. Против пьяного взяткодателя возбудили уголовное дело и отправили под суд.

Советский суд Уфы признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки и приговорил его к крупному штрафу – в 50 раз превышающему сумму мзды.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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