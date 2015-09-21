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С земель Агидели снимут защитную полосу АЭС, чтобы начать жилищное строительство

22 сентября 2015, 00:02
Мэр Агидели Олег Крысин заверил, что начало строительства речного порта ожидается в этом году: проведены публичные слушания, выделены 12 гектаров земли, а иностранные инвестиции поступят уже в этом году.

- Через три-четыре года и объект должен заработать, - говорит г-н Крысин.

При этом есть еще надежды на возобновление строительства БашАЭС.

- Из планов Росатома мы не вычеркнуты и остались в генеральной схеме размещения объектов атомной энергетики после 2030 года, - рассказал глава города.

Правда, руководитель Агидели уверен, что «еще 15 лет ждать станцию нельзя», поэтому ставка делается на грузовой порт.

Напомним, летом минземимущество РБ скорректировало прогнозный план приватизации, в который включили промышленную площадку в Агидели – несостоявшуюся атомную электростанцию, строительство которой было заморожено 20 лет назад. Площадки разбили на 150 объектов.

Также г-н Крысин прокомментировал слухи о присоединении Агидели к Нефтекамску, располагающегося от города атомщиков в 40 километрах.

- Есть разные варианты развития. Но я не говорю об объединении – это ни к чему, - поделился мнением градоначальник в эфире канала «Некст-ТВ».

Однако, по его словам, развиваться оба города-спутника должны вместе, а «Агидель можно использовать для решения вопросов Нефтекамска».

- Нефтекамск город большой, но у него нет земель для расширения, - прозрачно намекнул в эфире сити-менеджер.

Так, новые земли у Агидели появятся со снятием защитной трехкилометровой санитарной зоны АЭС. В этом случае генплан Агидели пересмотрят для расширения жилищной застройки.

По словам Олега Крысина, у застройщиков Нефтекамска есть интерес к агидельской земле, и здесь сработает принцип: «кто первый – того и тапки». Девелопер, решившийся строить первым, получит наиболее интересные стройплощадки в будущем портовом городе.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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