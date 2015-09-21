С земель Агидели снимут защитную полосу АЭС, чтобы начать жилищное строительство

По словам Олега Крысина, у застройщиков Нефтекамска есть интерес к агидельской земле, и здесь сработает принцип: «кто первый – того и тапки». Девелопер, решившийся строить первым, получит наиболее интересные стройплощадки в будущем портовом городе.