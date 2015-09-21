11-летнюю девочку в Уфе замучил и убил душевнобольной человек?

Обзвонили подруг и одноклассников, но никто из ребят не знал, куда подевалась Виолетта. Родственники обратились в полицию, но стражи порядка даже не успели объявить розыск – труп девочки нашли случайные прохожие неподалеку от школы.
Преступник забросал тело ребенка валявшимся рядом мусором, однако не заметить спрятанный труп на часто посещаемой тропинке было невозможно. Скорее всего, девочку лишили жизни в другом месте, а за гаражи принесли незадолго до обнаружения. Возможно, что пятиклассница распрощалась с жизнью на чердаке близлежащего дома. Ребенка, прежде чем задушить, долго избивали. На лице Виолетты огромный синяк, имеются кровоподтеки на ногах, руках и туловище. Маньяк, прежде чем лишить жизни девочку, вдоволь поиздевался над ней, как будто пытался отомстить за что-то.
Сегодня оперативники разыскивают безумного убийцу, который может состоять на психиатрическом учете или проявлять признаки душевного нездоровья. Местные жители описывают мужчину невысокого роста в кожаной черной куртке, которого видели рядом с девочкой.
Правоохранители предполагают, что мучитель был школьнице знаком, иначе она не оказалась бы с ним в безлюдном месте. Более того, Виолетта пошла к садисту, потому что ее позвали к убийце сверстники – сказали, что ее разыскивает знакомый. То есть этого человека не раз видели в школе или рядом с ней. Более того, оперативники считают, что убийце нужна была конкретная девочка и он потратил несколько дней, чтобы выследить именно Виолетту. Если в лицее есть камера, то вычислить педофила не составит труда.
Раскрыть жуткое преступление – дело чести для башкирских правоохранителей, поскольку в Уфе такое злодеяние свершилось впервые: посреди бела дня в центре города рядом со школой жестоко лишили жизни ребенка.
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней.