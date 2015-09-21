11-летнюю девочку в Уфе замучил и убил душевнобольной человек?

Правоохранители предполагают, что мучитель был школьнице знаком, иначе она не оказалась бы с ним в безлюдном месте. Более того, Виолетта пошла к садисту, потому что ее позвали к убийце сверстники – сказали, что ее разыскивает знакомый. То есть этого человека не раз видели в школе или рядом с ней. Более того, оперативники считают, что убийце нужна была конкретная девочка и он потратил несколько дней, чтобы выследить именно Виолетту. Если в лицее есть камера, то вычислить педофила не составит труда.